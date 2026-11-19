Giá cà phê hôm nay ngày 19/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 74.800 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.200 đồng/kg, hiện ở mức 74.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.300 đồng/kg, hiện ở mức 74.200 - 75.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.200 đồng/kg, hiện ở mức 74.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 19/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 69 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.022 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 52 USD/tấn, đạt 3.019 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 5,65 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 280,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,95 US cent/pound, đạt 275,45 US cent/pound.

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi cả hai dòng Robusta và Arabica đồng loạt giảm giá. Đáng chú ý, Robusta đã ghi nhận phiên giảm thứ 8 liên tiếp, tiến sát ngưỡng 3.000 USD/tấn trong bối cảnh nguồn cung vụ mới gia tăng.

Đà giảm kéo dài của giá cà phê Robusta chủ yếu xuất phát từ triển vọng nguồn cung được cải thiện khi Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, bước vào niên vụ thu hoạch mới 2026 - 2027. Lượng cà phê vụ mới dự kiến tiếp tục được đưa ra thị trường trong nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12, qua đó làm gia tăng nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026 - 2027 có thể đạt khoảng 2,1 triệu tấn, tăng 5% so với niên vụ trước. Triển vọng sản lượng tăng đang tạo áp lực đáng kể lên giá Robusta trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, diễn biến nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn cũng tác động đến tâm lý thị trường. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê Indonesia trong niên vụ 2026 - 2027 dự kiến giảm 8%, xuống còn 11,35 triệu bao (loại 60 kg/bao). Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung từ Việt Nam và các quốc gia sản xuất lớn khác vẫn là yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm.

Đối với Arabica, áp lực giảm giá còn đến từ sự cải thiện của lượng tồn kho trên sàn ICE sau khi chạm mức thấp trong nhiều năm. Đồng Real Brazil suy yếu so với USD cũng có thể khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy mạnh bán hàng, bổ sung nguồn cung ra thị trường quốc tế.

Nhìn chung, việc cả Robusta và Arabica đồng loạt giảm cho thấy áp lực điều chỉnh đang lan rộng trên thị trường cà phê toàn cầu. Trong ngắn hạn, tiến độ thu hoạch và lượng cà phê vụ mới từ Việt Nam, diễn biến tồn kho trên các sàn giao dịch cũng như hoạt động bán hàng của Brazil sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá.

Đặc biệt, mốc 3.000 USD/tấn của Robusta trên sàn London đang trở thành ngưỡng đáng chú ý. Nếu áp lực nguồn cung tiếp tục gia tăng, thị trường có thể còn đối mặt với những nhịp điều chỉnh trong thời gian tới.