Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các ước tính từ những đơn vị nghiên cứu thị trường tư nhân, làn sóng gia tăng tài sản này không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà nghiên cứu và kỹ sư gia nhập công ty từ những ngày đầu, mà còn có thể mở rộng tới đội ngũ nhân viên hành chính và hỗ trợ, những người được nhận cổ phiếu thưởng trong quá trình Anthropic phát triển.

Hill, nền tảng giao dịch cổ phiếu của các công ty tư nhân có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), ước tính có 598 nhân viên không thuộc nhóm sáng lập sẽ sở hữu lượng cổ phiếu trị giá ít nhất 100 triệu USD sau IPO. Trong khi đó, Sacra, công ty nghiên cứu thị trường tư nhân, dự báo khoảng 2.800 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Anthropic có thể sở hữu lượng cổ phiếu đã được quyền nắm giữ với giá trị trước thuế từ 1 triệu USD trở lên, dựa trên mức định giá công ty 1.350 tỷ USD.

Theo thông tin được công bố, cổ phiếu Anthropic bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq ngày 19/11, với giá chốt 83 USD/cổ phiếu, đưa giá trị công ty lên khoảng 1.400 tỷ USD.

Các đơn vị nghiên cứu cho biết những con số trên được xây dựng từ các mô hình tính toán dựa trên thông tin công khai, trong đó có nhiều yếu tố như thời gian làm việc để được quyền sở hữu cổ phiếu, việc thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu, các đợt mua lại cổ phần, số lượng cổ phiếu hạn chế (RSU), thời điểm cấp cổ phiếu và biến động nhân sự. Hồ sơ IPO không công bố cụ thể giá trị tài sản mà từng nhân viên có thể nhận được.

Tuy nhiên, quy mô lợi ích tài chính tiềm năng là rất đáng kể. Theo Anthropic, tính đến ngày 30/9, các quyền chọn mua cổ phiếu của nhân viên công ty có tổng giá trị chênh lệch trên giấy tờ khoảng 119 tỷ USD, với giá thực hiện quyền chọn bình quân là 2,91 USD/cổ phiếu. Trong số này, khoảng 73 tỷ USD đã được quyền sở hữu thông qua quá trình làm việc và có thể được thực hiện ngay lập tức.

Những nhân viên gia nhập Anthropic từ khi công ty thành lập năm 2021, kể cả ở các vị trí hành chính hoặc cấp thấp, có thể nhận được khoản lợi ích tài chính đáng kể nhờ các quyền chọn mua cổ phiếu được cấp với giá dưới 1 USD/cổ phiếu. Hồ sơ công bố cho thấy các quyền chọn được cấp đến hết năm 2023 và còn hiệu lực vào cuối năm đó có giá thực hiện trung bình chỉ 0,52 USD/cổ phiếu.

Andrew Benson, Giám đốc điều hành (CEO) của Hill, nhận định những nhân viên gia nhập công ty từ sớm ở các vị trí cấp thấp đôi khi có thể đạt được lợi ích tài chính lớn hơn cả những người đảm nhận chức vụ cấp cao nhưng chỉ gia nhập ngay trước thời điểm doanh nghiệp lên sàn chứng khoán.

Theo quy định được công bố, nhân viên Anthropic có thể bán tối đa 10% số cổ phần nắm giữ ngay trong ngày giao dịch đầu tiên và thêm tối đa 35% sau khi công ty công bố kết quả tài chính năm 2026.

Được thành lập năm 2021, công ty phát triển trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Claude đã nhanh chóng mở rộng quy mô nhân sự trong bối cảnh nhu cầu về công nghệ AI gia tăng. Tính đến ngày 30/9, Anthropic có khoảng 5.300 nhân viên, tăng mạnh so với khoảng 940 người vào cuối năm 2024. Trong quá trình tuyển dụng, công ty sử dụng các gói đãi ngộ bằng cổ phiếu như một công cụ quan trọng để thu hút nhân lực.

Một thông báo tuyển dụng hồi tháng 5/2024 cho vị trí hành chính cho thấy chính sách này không chỉ áp dụng với các nhà nghiên cứu và kỹ sư AI. Công việc bao gồm sắp xếp lịch trình cho lãnh đạo, điều phối hậu cần hội nghị, xử lý các yêu cầu thanh toán chi phí và hoàn tiền, với mức lương hằng năm từ 140.000-190.000 USD. Thông báo cũng nhấn mạnh cổ phiếu là một phần quan trọng trong tổng thu nhập của vị trí này.

Anthropic cho biết trong năm 2024, công ty cấp cho nhân viên quyền chọn mua cổ phiếu với giá thực hiện trung bình 1,30 USD/cổ phiếu. Marcelo Ballve, Giám đốc nghiên cứu của Sacra, nhận định mức giá này có thể mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho cả những nhân viên ở các vị trí thấp hơn trong cơ cấu tổ chức khi công ty lên sàn, tương tự một số trường hợp từng ghi nhận sau IPO của SpaceX.