Theo phương án điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E10RON95-III giảm 745 đồng/lít, xuống còn 19.100 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, xuống còn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, còn 18.671 đồng/kg.

Kỳ này, liên bộ giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học từ 600 xuống 200 đồng/lít, dầu mazut từ 1.000 xuống 800 đồng/kg. Dầu diesel có mức trích 0 đồng/lít. Liên bộ không chi Quỹ đối với cả ba nhóm mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, so với kỳ điều hành ngày 12/11, giá bình quân của cả bốn mặt hàng dùng để tính giá trong nước đều giảm. Dầu mazut giảm mạnh nhất, 5,8%, xuống 584,4 USD/tấn. Dầu diesel giảm 2,33%, còn 148,7 USD/thùng.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h chiều 19/11.

Giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 giảm 3,07%, còn 100,7 USD/thùng. Giá xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 giảm 2,6%, xuống 103,2USD/thùng.

Theo Bộ Công Thương, đến ngày 19/11, giá xăng tại Campuchia khoảng 27.354 đồng/lít, Thái Lan 30.434 đồng/lít, Trung Quốc 34.025 đồng/lít và Lào 43.992 đồng/lít. Như vậy giá xăng của Việt Nam đang thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường những ngày qua chịu tác động từ các vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ dư cung trong quý IV khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh.