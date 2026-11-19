Cụ thể, xăng E5RON92, giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 18.576 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III, giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.100 đồng/lít.

Dầu diese 0.05S giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 26.347 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 18.671 đồng/kg.

Xăng E5RON92 có giá bán không cao ﻿hơn 18.576 đồng/lít.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, với mức 200 đồng/lít xăng sinh học và 800 đồng/kg dầu madút; dầu diesel không trích lập. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với cả ba mặt hàng. Việc điều hành được thực hiện theo Quyết định số 3081/QĐ-BCT ngày 19/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong Quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn,… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.