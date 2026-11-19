Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Rà soát hơn 43.700 văn bản, đề xuất xử lý hơn 10.000 văn bản

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL nhấn mạnh, đợt rà soát là cuộc "tổng kiểm kê thể chế" quy mô lớn. Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế "căn cơ, đồng bộ", kết quả phải "đúng, trúng, thực chất", tránh "báo cáo đẹp, kết quả chung chung". Quan điểm xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và chi phí tuân thủ làm thước đo chất lượng thể chế.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, đợt rà soát triển khai tại 23 cơ quan trung ương và 34 địa phương với 43.702 VBQPPL. Với tinh thần "vừa rà soát vừa xử lý", các cơ quan hữu quan đã xử lý ngay 6.242 văn bản (trong đó có 35 luật và 127 nghị định). Các cơ quan đề xuất tiếp tục xử lý 10.017 văn bản; dự kiến toàn hệ thống giảm 11.375 văn bản do bãi bỏ hoặc tự động hết hiệu lực ở cấp huyện, xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đóng góp ý kiến, ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, qua rà soát 42 VBQPPL thuộc khối cơ quan Quốc hội (3 luật, 4 nghị quyết Quốc hội, 34 nghị quyết UBTVQH, 1 nghị quyết liên tịch), có 34 văn bản giữ nguyên hiệu lực và 8 văn bản đề xuất xử lý (đã xử lý xong 4 văn bản).

Hội nghị tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: CẨM HÀ

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo rà soát 12 VBQPPL và đề xuất xử lý 10 văn bản; kiến nghị công khai kết quả xử lý phản ánh của người dân, ưu tiên giải quyết những vướng mắc tác động trực tiếp đến an sinh và vận hành chính quyền 2 cấp.

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông vốn đầu tư

Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), từ 209 vướng mắc thực tế, VCCI đề xuất 5 nhóm giải pháp. Trong đó, ưu tiên xử lý trong 6 tháng đầu năm 2027 các nghị định, thông tư về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan; kéo dài hiệu lực văn bản theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật đến hết năm 2027; chuyển mạnh sang hậu kiểm; áp dụng pháp luật thống nhất và đo lường bằng chi phí tuân thủ thực tế.

Đại diện tư vấn pháp lý quốc tế, Luật sư Trần Anh Đức, Câu lạc bộ Luật sư Thương mại quốc tế Việt Nam nêu 6 kiến nghị khơi thông vốn đầu tư: chia sẻ rủi ro trong hợp tác công tư (PPP); cho phép chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo chuẩn quốc tế và giao dịch thỏa thuận ngày đầu niêm yết; linh hoạt quản lý ngoại hối; thi hành hiệu quả phán quyết trọng tài; thừa nhận cơ chế đại lý bảo đảm; và hoàn thuế giá trị gia tăng “hoàn trước, kiểm sau”.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp khẩn trương tiếp thu ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Chính phủ; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phân loại vướng mắc theo thẩm quyền, xử lý ngay các điểm nghẽn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh; gắn kết quả rà soát với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2027 và các năm tiếp theo.