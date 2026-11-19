Vượt mục tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) trong tổng số lao động được đưa đi lao động nước ngoài, Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc với 50.473 lao động, đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản 45.658 lao động, theo sau là thị trường Hàn Quốc với 7.609 lao động, Trung Quốc 3.276 lao động, Singapore 1.758 lao động.Ngoài ra, một số thị trường tiếp nhận dưới 1.000 lao động như Hy Lạp 967 lao động, Liên bang Nga 967 lao động và các thị trường khác.

Chỉ tính riêng trong tháng 10 vừa qua, cả nước đưa được hơn 12.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các thị trường trọng điểm về tiếp nhận lao động vẫn là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc…Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một chủ trương lớn, nhất quán và quan trọng của Nhà nước.

Lớp đào tạo tiếng Hàn cho lao động chuẩn bị đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Khoa Trường.

Đây không chỉ là giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kỹ năng cho người lao động, mà còn là một kênh hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cũng theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định số 1190/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được định hướng gắn với mô hình “vòng tuần hoàn lao động”.

Theo định hướng này, mục tiêu không dừng lại ở việc giúp người lao động có việc làm, tăng thu nhập và thoát nghèo khi làm việc ở nước ngoài. Quan trọng hơn, người lao động cần được trang bị, tích lũy kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, vốn và kinh nghiệm quản lý, sản xuất. Sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước, những kiến thức và nguồn lực tích lũy được sẽ trở thành nền tảng để họ tìm kiếm việc làm phù hợp, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển kinh tế tại quê hương.

Hoàn thiện pháp luật, giảm chi phí và bảo vệ quyền lợi người lao động

Nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo Bộ Nội vụ, Luật đã xác lập chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hoàn thiện “vòng tuần hoàn lao động”.

Luật ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao thu nhập, tiếp thu công nghệ sản xuất, quản trị hiện đại, rèn luyện kỹ năng, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp. Đồng thời, có cơ chế tăng cường kết nối việc làm cho người lao động về nước với thị trường lao động trong nước phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Đáng chú ý, Luật giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định cụ thể các khoản doanh nghiệp dịch vụ được thu từ người lao động và mẫu hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đặc biệt, Luật đã chuyển cơ chế quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, từ “đăng ký” sang “thông báo”; cắt giảm mạnh thủ tục hành chính.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước thời gian tới tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp dịch vụ, xử lý vi phạm, ngăn chặn môi giới trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số giúp người lao động tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế rủi ro; đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp cho người dân khi ra nước ngoài làm việc.

Luật bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn lao động, tạo điều kiện để doanh nghiệp được chủ động chuẩn bị nguồn theo nhu cầu thị trường; chuyển cơ chế đăng ký sang cơ chế “thông báo” đối với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu và tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài. Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; bãi bỏ 3 thủ tục, cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục, giảm 34% chi phí tuân thủ đối với người dân, doanh nghiệp...