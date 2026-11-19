Cùng với cơ chế mở rộng khả năng bán điện dư lên lưới, việc khai thác nguồn điện sạch tại chỗ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp.

Khai thác hiệu quả nguồn điện sạch tại chỗ

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được triển khai trên diện rộng tại các nhà xưởng trong Khu công nghiệp Phước Đông (phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh), giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành và đáp ứng yêu cầu sử dụng năng lượng sạch.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ là giải pháp khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Việc tận dụng mái nhà xưởng, kho bãi để phát điện tại chỗ không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí vận hành mà còn đáp ứng yêu cầu sử dụng năng lượng sạch của các đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, Nghị định số 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ cho phép bán điện dư lên lưới tối đa 50% sản lượng điện phát, thay cho mức 20% trước đây. Tại khu vực miền Nam, khung giá điện mặt trời năm 2026 có mức tối đa 1.104,32 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Cơ chế này mở rộng khả năng khai thác giá trị kinh tế từ điện mặt trời mái nhà, nhất là đối với các cơ sở có diện tích mái lớn. Tuy nhiên, việc bán điện dư phải đáp ứng điều kiện đấu nối, khả năng tiếp nhận của lưới điện và thỏa thuận với đơn vị mua điện.

Tại Khu công nghiệp Tân Kim, xã Cần Giuộc, hơn 80% doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và chế biến thực phẩm, với sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Việc sử dụng năng lượng xanh giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, tạo thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Trần Duy Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kizuna JV (Khu Công nghiệp Tân Kim), cho biết toàn bộ nhà xưởng tại khu công nghiệp Kizuna JV đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 13 MWp. Hệ thống giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 10–15% chi phí điện hằng tháng, đồng thời giảm lượng điện mua từ lưới vào giờ cao điểm. Từ hiệu quả thực tế, công ty tiếp tục triển khai dự án Kizuna 5, dự kiến lắp đặt điện mặt trời trên toàn bộ diện tích mái nhà xưởng, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu sử dụng điện của dự án.

Tại Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, ông Nguyễn Văn Bảnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý khu công nghiệp Đặng Huỳnh (thuộc Tập đoàn TTC), cho biết nhu cầu sử dụng điện tại khu công nghiệp rất lớn do đặc thù sản xuất. Vì vậy, bên cạnh nguồn điện từ lưới, đơn vị đã chủ động đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm tăng khả năng tự chủ năng lượng. Đến nay, khoảng 50% diện tích mái nhà tại khu công nghiệp đã được lắp đặt điện mặt trời, đáp ứng khoảng 41% nhu cầu tiêu thụ điện của toàn khu.

Theo ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Điện lực tỉnh Tây Ninh, địa phương có lợi thế phát triển điện mặt trời mái nhà với số giờ nắng từ 2.220–2.500 giờ/năm, lượng bức xạ mặt trời cao, thuận lợi để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo. Việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp chủ động nguồn điện, tiết giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất mà còn góp phần giảm áp lực cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, nhất là trong những tháng cao điểm mùa khô.

Bên cạnh đó, các tấm pin lắp đặt trên mái góp phần hạn chế hấp thụ nhiệt, giảm nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát. Đối với những hệ thống đáp ứng điều kiện theo quy định, sản lượng điện dư có thể được bán lên lưới, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

Hoàn thiện cơ chế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư

Các nhà xưởng trong khu công nghiệp tại Tây Ninh tận dụng diện tích mái để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, tăng khả năng tự chủ nguồn năng lượng, giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia và thúc đẩy sản xuất xanh.

Theo ông Trần Thanh Toản, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, điện mặt trời mái nhà giúp doanh nghiệp giảm lượng điện mua từ lưới, tiết kiệm chi phí sản xuất. Khi kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), hiệu quả sử dụng điện tại chỗ được nâng cao, nhất là vào thời điểm phụ tải tăng.

Hệ thống lưu trữ cho phép tích điện vào ban ngày và sử dụng trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, góp phần giảm lượng điện mua từ lưới, tăng khả năng chủ động nguồn cung. Đối với các cơ sở tiêu thụ từ 500.000 kWh điện/năm trở lên, giải pháp này được ngành công thương xác định là một trong những hướng hỗ trợ thực hiện mục tiêu tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ.

Thông tin tham khảo do Sở Công Thương tổng hợp cho thấy, một số hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thời gian hoàn vốn khoảng 3,5–5 năm, tùy quy mô và điều kiện vận hành. Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Toản, hiệu quả kinh tế còn phụ thuộc công suất lắp đặt, nhu cầu sử dụng điện, giá điện và chi phí đầu tư. Riêng hệ thống lưu trữ đòi hỏi vốn ban đầu tương đối lớn, cần được tính toán kỹ để bảo đảm hiệu quả.

Cùng với khuyến khích phát triển nguồn điện sạch, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đấu nối và an toàn kỹ thuật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, phát triển điện năng lượng tái tạo phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân đầu tư, đồng thời giữ an toàn cho hệ thống điện.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh được giao hướng dẫn, thực hiện thủ tục đăng ký phát triển nguồn điện thuộc thẩm quyền; phối hợp với đơn vị điện lực công khai thông tin về công suất điện mặt trời mái nhà được phân bổ, công suất đã đăng ký và phần công suất còn khả năng phát triển, giúp doanh nghiệp lựa chọn quy mô đầu tư phù hợp, hạn chế rủi ro tại những khu vực có nguy cơ quá tải lưới điện.

Công ty Điện lực Tây Ninh có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn đấu nối, hỗ trợ kiểm tra ban đầu và theo dõi vận hành nguồn điện. Trường hợp tiếp nhận điện dư có nguy cơ gây quá tải, đơn vị điện lực phải đánh giá, xử lý theo thẩm quyền để bảo đảm an toàn hệ thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà đúng quy định, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Đồng thời, doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà phải thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo hoặc đăng ký; bảo đảm an toàn xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và tuân thủ yêu cầu điều độ hệ thống điện. Đối với nguồn điện có bán sản lượng dư, việc đo đếm, truyền dữ liệu và đấu nối phải đáp ứng quy định kỹ thuật.

Từ hiệu quả thực tế tại các khu công nghiệp đến cơ chế khuyến khích và giải pháp hỗ trợ của chính quyền, điện mặt trời mái nhà đang mở ra hướng sử dụng năng lượng hiệu quả hơn cho doanh nghiệp Tây Ninh. Phát triển nguồn điện sạch kết hợp lưu trữ không chỉ giúp tiết giảm chi phí, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh. Đây cũng là hướng đi góp phần thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.