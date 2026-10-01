Anh Thư làm cô giáo của Lâm Thanh Mỹ, mở ra 'vũ trụ học đường' không như mơ

Mới đây, không khí đường đua phim chiếu rạp đầu năm 2027 vừa được làm nóng khi ê-kíp đoàn làm phim Cộng Trừ Nhân Chia chính thức tung teaser poster và trailer đầu tiên, hé lộ hai nhân vật chính do Anh Thư và Lâm Thanh Mỹ đảm nhận.

Trước đó, ê-kíp từng hé lộ bộ phim sẽ mở ra một "vũ trụ học đường" đầy drama và giật gân. Tình huống được đặt ra là dưới mái trường dành cho "giới tinh hoa" sẽ là cuộc chiến tâm lý tàn khốc, khai thác những "vết thương không ai nhìn thấy" trong môi trường giáo dục thay vì viết nên những mộng mơ tuổi 17.

Cộng Trừ Nhân Chia có sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ.

Chiếc poster phác họa tạo hình của siêu mẫu/diễn viên Anh Thư và Lâm Thanh Mỹ xuất hiện trong bối cảnh hành lang trường học, mang đến góc nhìn đối lập về vai trò lẫn sắc thái. Nếu như cô giáo Anh Thư để lộ sự điềm đạm qua nụ cười mỉm với nét mặt rạng rỡ, diện bộ vest công sở chỉn chu, trên tay cầm một quyển sách có tựa đề Vừa Làm Thầy Vừa Làm thì thần thái của nữ sinh Lâm Thanh Mỹ lại khó đoán hơn. Nữ diễn viên sinh năm 2005 toát lên nét cá tính, gây chú ý với hành động cầm hai cây bút tạo thành hình dấu cộng.

Poster còn gây chú ý với câu tagline: "Có những phép tính, đáp án là một mạng người". Đặt cạnh hình ảnh hai cây bút tạo thành dấu cộng trên tay Lâm Thanh Mỹ, chi tiết này gợi ra những "phép tính" không đơn thuần nằm trong lớp học. Nhiều khán giả dự đoán, cô bạn Thi Mai sẽ là người giữ "chìa khóa" mở ra những "cú twist" cho bộ phim.

Trên trang cá nhân, Lâm Thanh Mỹ giới thiệu thêm về "hồ sơ nhân vật": "Em Trần Thi Mai lớp 12A1, đang tiết toán mà em ra hành lang đứng gọt bút chì là cái gì đây".

Trong khi đó, phần trailer mở rộng thế giới bí ẩn của bộ phim bằng những lát cắt dồn dập, bắt đầu với màn trải bài Tarot cùng lời cảnh báo: "Sự cám dỗ và lòng tham... bước hụt một chân, tự trói mình vào vũng bùn... không bao giờ, thoát ra được".

Ngay sau đó, những khoảnh khắc đối lập ồ ạt xuất hiện. Một bên là Lâm Thanh Mỹ trong trạng thái đau đớn, vội vàng mở hộp thuốc; bên kia là những "cậu ấm cô chiêu" đắm mình trong âm nhạc, ánh đèn và những bộ trang phục lộng lẫy giữa buổi tiệc. Nhịp dựng nhanh, các cảnh quay đan xen càng đẩy cảm giác bất an lên cao khi nhân vật của Lâm Thanh Mỹ bất ngờ ngã xuống sàn, để lại dấu hỏi về những gì cô đang phải trải qua.

Trái ngược với sắc thái tự tin trong poster, một số hình ảnh cắt ra từ phim cho thấy nữ sinh mang trạng thái lo lắng, cam chịu.

Giữa lúc căng thẳng, Anh Thư xuất hiện với nụ cười hiền từ và lời hứa sẽ đồng hành cùng cô học trò. Khoảnh khắc này cho thấy sự gắn kết giữa hai nhân vật. Tuy nhiên, 41 giây "nhá hàng" của ê-kíp vẫn bỏ ngỏ nhiều khúc mắc trong lòng khán giả, gây tò mò về vai trò của cô giáo trong những biến cố mà nữ sinh phải đối mặt.

Ánh mắt lạnh như băng của Anh Thư và thái độ sợ sệt của Lâm Thanh Mỹ.

Dự kiến, dự án mang màu sắc kinh dị - tâm lý - giật gân, lấy bối cảnh một ngôi trường quốc tế dành cho giới tinh hoa của đạo diễn Irving Ly sẽ ra rạp vào tháng 1/2027. Thông tin này hiện khiến khán giả thích thú khi vào mùa Xuân năm tới (dịp Tết Nguyên đán), cuộc đua phòng vé sẽ trở nên nhộn nhịp khi quy tụ nhiều tác phẩm được cầm trịch bởi những đạo diễn tên tuổi: EM (Trấn Thành), Thám Tử Kiên 2: Lời Nguyền Hoàng Kim (Victor Vũ), Cận Kề Cái Chết (Bùi Thạc Chuyên), Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng (Dương Minh Chiến).

Tính đến hiện tại, Cộng Trừ Nhân Chia có khả năng sẽ "mở bát" đường đua phòng vé 2027.