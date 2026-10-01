Tình trạng của chồng Lee Hyori sau khi gặp vấn đề về thần kinh

Chồng Lee Hyori, nam ca sĩ Lee Sang Soon đã vắng mặt tại vị trí DJ của chương trình radio trong hơn 1 tháng qua vì vấn đề sức khỏe. Trong thời gian ông xã tập trung nghỉ ngơi và điều trị, Lee Hyori vẫn âm thầm quan tâm, gửi lời cảm ơn đến người thay thế anh trên sóng phát thanh.

Mới đây, Jung Jae Hyung đăng tải một bức ảnh trên trang cá nhân, hé lộ món quà được vợ chồng Lee Hyori - Lee Sang Soon gửi tặng. Nam nghệ sĩ viết: "Món quà của Sang Soon và Hyori! Jung Jae Hyung đang có một ngày hoàn hảo. Sắp bắt đầu rồi!". Trong ảnh là một sản phẩm dưỡng ẩm của một thương hiệu được cho có giá khoảng 200.000 won.

Vợ chồng Lee Hyori gửi lời cảm ơn đến người hỗ trợ.

Món quà được cho là lời cảm ơn của vợ chồng Lee Sang Soon dành cho Jung Jae Hyung sau khi anh nhận lời đảm nhận vai trò DJ tạm thay thế chồng của Lee Hyori. Jung Jae Hyung là một trong những nghệ sĩ lần lượt thay Lee Sang Soon dẫn dắt chương trình trong thời gian nam ca sĩ vắng mặt.

Đáng chú ý, khoảng thời gian Lee Sang Soon không xuất hiện trên sóng radio đã kéo dài hơn 1 tháng. Nam ca sĩ bắt đầu gặp vấn đề sức khỏe vào ngày 26/8, khi tình trạng không ổn khiến anh gặp khó khăn trong việc thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp.

Sau đó, Lee Sang Soon cho biết anh bất ngờ gặp tình trạng sức khỏe không ổn định. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định anh gặp tình trạng suy giảm chức năng thần kinh phế vị và khuyến nghị nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe. Nam ca sĩ cũng cho biết đang chờ kết quả các cuộc kiểm tra chuyên sâu và tập trung nghỉ ngơi trong thời gian này.

Trong thời gian Lee Sang Soon tạm vắng mặt, chương trình vẫn được phát sóng với các DJ đặc biệt. Nhiều nghệ sĩ lần lượt đảm nhận vị trí này, trong đó có Thomas Cook, Sungjin Hwan, Kwon Jin Ah và Jung Jae Hyung.

Gần đây, Jung Jae Hyung là người tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Việc Lee Hyori và Lee Sang Soon gửi quà cảm ơn đến người bạn thân cho thấy sự trân trọng của hai vợ chồng dành cho những người đã hỗ trợ nam ca sĩ trong giai đoạn anh cần thời gian để hồi phục.

Chồng Lee Hyori gặp tình trạng suy giảm chức năng thần kinh phế vị.

Lee Sang Soon và Lee Hyori kết hôn vào năm 2013. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi thường xuyên nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cuộc sống đời thường kín đáo và mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Hàn Quốc. Hiện Lee Sang Soon vẫn chưa trở lại vị trí DJ, tiếp tục dành thời gian nghỉ ngơi theo khuyến nghị của đội ngũ y tế.