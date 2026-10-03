G7 thống nhất xả 100 triệu thùng dầu

Trạm dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở quận Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Pháp, kế hoạch được triển khai thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong đó một phần lớn lượng dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên.

Động thái này được đánh giá là một trong những biện pháp phối hợp quy mô lớn nhất của G7 trong thời gian gần đây nhằm ổn định giá nhiên liệu.

G7 đồng thời tái khẳng định không áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng giữa các nước thành viên, đồng thời kêu gọi các quốc gia sản xuất khác tránh những động thái có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh quyết định này, cho rằng việc duy trì dòng chảy thương mại năng lượng là yếu tố quan trọng để ổn định thị trường. EU cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với IEA trong quá trình triển khai.

Động thái của G7 diễn ra trong bối cảnh thị trường diesel toàn cầu đang chịu áp lực lớn do nhu cầu tăng cao và nguồn cung bị siết chặt, khiến giá nhiên liệu leo thang tại nhiều khu vực, đặc biệt là châu Âu vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.