Cơ phó hãng Flydubai đã tấn công cơ trưởng bằng rìu và âm mưu 'tấn công khủng bố'

Một nguồn tin nắm rõ vụ việc tiết lộ với Reuters rằng cơ phó này được xác định là Hammam al-Hammami, một công dân Oman. Một nguồn tin khác được thông báo về quá trình điều tra cũng xác nhận danh tính của người này. Các cơ quan chức năng UAE chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu xác nhận danh tính của cơ phó.

Mặc dù giới chức UAE chưa công khai danh tính cơ phó, nhưng các quan chức Israel trước đó đã cho biết người này mang quốc tịch Oman. Oman chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Hãng thông tấn WAM dẫn lời Tổng chưởng lý UAE Hamad Saif Al Shamsi cho biết: "Quá trình điều tra vụ việc liên quan đến chuyến bay FZ1073 của Flydubai cho thấy cơ phó đã âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố".

Tổng chưởng lý cho biết cơ phó đã tấn công cơ trưởng bên trong buồng lái bằng rìu dùng trong tình huống khẩn cấp và cố gắng giành quyền điều khiển máy bay.

Rìu khẩn cấp thường được trang bị trong buồng lái để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn máy bay.

Ông cho biết thêm rằng công tác điều tra vẫn đang tiếp diễn nhằm xác định các tình tiết của vụ việc, động cơ và các mối liên hệ liên quan, cũng như kiểm tra các bằng chứng vật lý và kỹ thuật số. UAE đang chủ trì cuộc điều tra này. Hãng hàng không Flydubai thuộc sở hữu của chính quyền UAE.

Cơ phó Hammam al-Hammami người Oman bị cáo buộc gây ra vụ tấn công - Ảnh: The Telegraph

Đây là lần đầu tiên giới chức UAE mô tả vụ việc là một âm mưu tấn công khủng bố.

Thảm hoạ đã được ngăn chặn sau khi hành khách và phi hành đoàn khống chế được cơ phó – người đã tấn công cơ trưởng trong một hành động mà các quan chức Israel cho là âm mưu cố tình làm rơi chiếc máy bay chở hơn 170 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Một phi công dự bị của Flydubai có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản quyền điều khiển và hạ cánh máy bay xuống sân bay Tabuk ở tây bắc Ả Rập Xê Út. Tại đây, cơ phó đã bị chính quyền Ả Rập Xê Út bắt giữ.

Một người phát ngôn của Flydubai cho biết hãng vẫn đang điều tra các tình tiết liên quan đến vụ việc và chưa thể đưa ra thêm bình luận nào.

Một nguồn tin nắm rõ thông tin về cuộc điều tra đã tiết lộ với Reuters rằng các quan chức Israel dự kiến ​​sẽ thẩm vấn cơ phó tại UAE. Nguồn tin này từ chối tiết lộ cơ quan hay tổ chức nào của Israel sẽ tham gia vào quá trình này.

Một quan chức chính phủ Israel chia sẻ với Reuters rằng các điều tra viên Israel sẽ phối hợp cùng giới chức UAE trong cuộc điều tra do UAE chủ trì, nhằm làm rõ diễn biến sự việc cũng như xem xét động cơ và lý lịch của nghi phạm.

Một chiếc rìu dùng trong tình huống khẩn cấp trong buồng lái - Ảnh: The Telegraph

Thủ tướng Israel- Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang xem xét liệu cơ phó có hành động theo sự chỉ đạo của bất kỳ ai hay không, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ ai liên quan sẽ phải trả "cái giá đắt".

Trước đó, ông Netanyahu cho biết cơ phó đã bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan, dù không nêu chi tiết và có dấu hiệu muốn tự sát, mặc dù ông cũng nói rằng động cơ cụ thể vẫn chưa được xác định. Phần lớn hành khách trên chuyến bay là công dân Israel.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24, máy bay đã giảm độ cao khoảng hơn 5.000 mét chỉ trong hơn 30 giây khi đang bay qua không phận Ả Rập Xê Út trên hành trình từ UAE đến Israel. Đây là đường bay phổ biến đối với du khách Israel.