Yemen tuyên bố Houthi chịu hơn 1.500 thương vong trong 24 giờ qua

Hiện trường đổ nát sau vụ không kích được cho là do Saudi Arabia tiến hành nhằm vào một khu chợ ở Taiz, Tây Nam Yemen, ngày 27/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Yemen được quốc tế công nhận tiến hành gần 500 chiến dịch quân sự trong 24 giờ, sử dụng máy bay chiến đấu, UAV, pháo binh, tên lửa và bệ phóng tên lửa nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi tại nhiều khu vực.

Đại tá Majed Abdullah al-Nazili, người phát ngôn quân đội Yemen, cho biết các cuộc tấn công khiến 1.540 tay súng Houthi thiệt mạng hoặc bị thương. Phần lớn thương vong được ghi nhận tại tỉnh Taiz, nơi lực lượng chính phủ tuyên bố đã ngăn chặn bước tiến của Houthi.

Quân đội Yemen không công bố thương vong trong hàng ngũ lực lượng chính phủ.

Theo Al Jazeera, chính quyền Yemen ngày 3/10 đã đóng cửa cửa khẩu al-Houban ở Taiz vì lý do an ninh. Ammar al-Sami’i, quan chức truyền thông quân đội Yemen, cho biết quyết định được đưa ra sau khi Houthi tìm cách xâm nhập thành phố Taiz qua tuyến đường này, đồng thời xảy ra các cuộc tấn công gần khu vực và hoạt động tăng cường quân sự.

Cửa khẩu al-Houban từng bị đóng trong 9 năm trước khi được mở lại cho dân thường vào năm 2024 vì lý do nhân đạo. Đây là một trong những tuyến kết nối quan trọng nhất giữa các khu vực do hai bên kiểm soát, nối al-Houban do Houthi kiểm soát với thành phố Taiz nằm dưới quyền lực lượng chính phủ.

Việc đóng cửa tuyến đường có thể gây thêm khó khăn cho hoạt động đi lại của người dân tại khu vực vốn bị chia cắt bởi nhiều năm xung đột.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa chính phủ Yemen và Houthi đạt được năm 2022 đã sụp đổ vào tháng 7, khiến giao tranh leo thang đáng kể.

Giữa tháng 9, Houthi tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn tại miền Tây Yemen, kiểm soát thành phố cảng Mocha cùng một số đảo có vị trí chiến lược trên eo biển Bab al-Mandeb. Kể từ đó, các lực lượng chống Houthi từng bước ổn định lại chiến tuyến.

Taiz hiện trở thành một trong những điểm nóng của cuộc xung đột. Thành phố do chính phủ kiểm soát nằm giữa các khu vực do hai bên nắm giữ, khiến những tuyến đường ra vào Taiz có ý nghĩa đặc biệt về cả quân sự lẫn nhân đạo.

Các cuộc giao tranh mới cũng khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Theo số liệu được công bố trước đó, hơn 112.000 người đã phải di dời kể từ khi xung đột bùng phát trở lại.

Yemen rơi vào nội chiến từ năm 2014, sau khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rút về Aden. Xung đột kéo dài nhiều năm đã khiến đất nước bị chia cắt giữa các lực lượng đối địch và tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất khu vực.