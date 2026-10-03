Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine đi kèm thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD

Ngày 3/10, tờ New York Times đưa tin đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine mở rộng sang thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD. Thoả thuận này mang lại lợi ích cho nhiều Giám đốc điều hành doanh nghiệp Trung Đông có quan hệ với nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Theo báo cáo, mọi điều khoản tùy thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ Mỹ và điện Kremlin, liên quan đến một loạt mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng trải rộng khắp thế giới thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu mỏ Lukoil lớn thứ hai đến từ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ báo, những bên theo đuổi thương vụ này bao gồm tỷ phú người Mỹ Todd Boehly, 2 tập đoàn tại Trung Đông và một nhánh của chính phủ Mỹ. Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ và Tập đoàn dầu mỏ Lukoil chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề trên.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin thân cận với cuộc gặp thông tin thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập đến thỏa thuận này trong cuộc gặp ngày 5/9 với ông Witkoff và ông Kushner tại điện Kremlin. Một trong những người này cho biết ông Putin đề xuất hoàn tất thỏa thuận như một cách để chứng minh với người dân Nga họ có thể hợp tác với Mỹ.

Trong khi đó ở trên thực địa, Thị trưởng thành phố Kiev Vitali Klitschko báo cáo loạt cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu đang “xé nát Kiev”. Ông cho rằng thành phố hiện cần chuyển sang trạng thái thời chiến.

“Thủ đô đang ở trong tình thế rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ rằng mình vẫn có thể sống như trong thời bình. Đối phương đang xé nát Kiev”, ông Vitali Klitschko viết trên Telegram.

Thông điệp của ông Klitschko được đưa ra sau đợt tấn công mới bằng máy bay không người lái tốc độ cao sử dụng động cơ phản lực. Sau vụ tấn công, giới chức đóng cửa một trong những cây cầu chính của Kiev và hạn chế giao thông trên một cây cầu khác.

Những hàng dài ô tô và xe buýt gần như đứng im trên các tuyến đường chính khi người dân tìm những lộ trình thay thế, thậm chí một số người phải tiếp tục hành trình bằng cách đi bộ.