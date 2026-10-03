Ông Putin thị sát tập trận hơn 47.000 quân giữa căng thẳng Nga-NATO

Tổng thống Putin tới thao trường Chebarkul ở tỉnh Chelyabinsk, vùng Ural, để theo dõi giai đoạn cuối của cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu chiến lược Trung tâm-2026.

Hơn 47.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận tại 11 thao trường và trên biển Caspi. Riêng giai đoạn cuối ở Chebarkul có khoảng 6.000 quân nhân.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moscow. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 28-9 đến 3-10, kết hợp với cuộc diễn tập của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Ngoài lực lượng Nga, các đơn vị quân sự từ Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Trung Quốc, Mông Cổ và Pakistan cũng tham gia diễn tập.

Theo Moscow, nội dung diễn tập tập trung vào khả năng phối hợp chỉ huy, đẩy lùi một cuộc tấn công từ bên ngoài và tác chiến trên hướng chiến lược Trung Á.

Các bài huấn luyện cũng áp dụng kinh nghiệm và phương tiện quân sự mới được sử dụng trong thực tế chiến trường.

Trong chuyến thị sát, ông Putin kiểm tra nhiều loại vũ khí và thiết bị, trong đó có dòng UAV Geran sử dụng động cơ phản lực. Loại UAV này đang được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng liên quan vùng Kaliningrad, lãnh thổ Nga nằm tách biệt giữa Ba Lan và Litva.

Trước đó, Nga cũng cảnh báo NATO về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu liên minh này tìm cách cô lập Kaliningrad.