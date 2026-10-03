Các nước thành viên IEA đã xả 325 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN phát

IEA đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới thông qua phối hợp với IEA, nhằm xoa dịu những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu do tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Tuy nhiên, G7 không nêu rõ liệu 100 triệu thùng này đã bao gồm 75 triệu thùng còn lại trong cam kết hồi tháng 3 của IEA hay là khoản bổ sung ngoài số đó.

Hồi tháng 3, 32 nước thành viên IEA, trong đó có các quốc gia G7, đã cam kết giải phóng dầu từ kho dự trữ với tổng cộng 400 triệu thùng để hỗ trợ thị trường.

Ngày 2/10, các nước G7 đã thống nhất về một đợt xả kho phối hợp thông qua IEA với khối lượng 100 triệu thùng. Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng, trong đó G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu.

Cùng ngày 2/10, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Anna-Kaisa Itkonen cho biết Liên minh châu Âu (EU) cũng sẵn sàng phối hợp với IEA về khả năng xả các kho dự trữ nhiên liệu nhằm giảm giá năng lượng trên thị trường toàn cầu.