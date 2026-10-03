Thủ lĩnh Hamas tại Gaza có thể thiệt mạng sau đòn tập kích của Israel

Hình ảnh ông Ali al-Amoudi. Ảnh: The Times of Israel

Khoảng 8 giờ sáng, các nguồn tin cho biết IDF đã sử dụng trực thăng chiến đấu và xe tăng nổ súng vào những mục tiêu khả nghi được cho là đã tiếp cận “Đường Vàng” (Yellow Line). Sau đó, thông tin cho thấy mục tiêu của chiến dịch là lãnh đạo hiện tại của Hamas tại Dải Gaza.

Theo các nguồn tin an ninh được kênh Kan News dẫn, ông Al-Amoudi có mặt trong khu nhà bị IDF tập kích và khả năng sống sót sau cuộc tấn công được đánh giá là “rất thấp”. Có thông tin một số người đã thiệt mạng sau đòn tấn công của quân đội Israel.

Ông Al-Amoudi từng được Israel trả tự do trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2011 để đổi lấy binh sĩ Israel Gilad Schalit, sau gần 20 năm bị giam giữ.

Sau khi được trả tự do, ông Al-Amoudi được bầu vào Bộ Chính trị Hamas. Đồng thời, ông giữ chức Chánh Văn phòng của Yahya Sinwar. Hai người từng bị giam giữ cùng nhau và đều được trả tự do trong thỏa thuận trao đổi Schalit. Sau đó, Al-Amoudi trở thành một trong những cộng sự thân cận nhất của Sinwar.

Trước khi được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Sinwar, ông Al-Amoudi phụ trách bộ máy tuyên truyền của Palestine trong thời gian chiến tranh. Theo những thông tin được công bố trước đây, chiến dịch tuyên truyền này đạt được ảnh hưởng đáng kể tại châu Âu và Mỹ.

Sau khi Yahya Sinwar bị hạ sát vào tháng 10/2024, Hamas tại Gaza rơi vào khoảng trống lãnh đạo. Một số quan chức cấp cao của Hamas còn sống sau đó đã đảm nhận quyền kiểm soát Dải Gaza, với ông Al-Amoudi đóng vai trò trung tâm.

Ông Al-Amoudi trở thành nhà lãnh đạo trên thực tế của Hamas tại Gaza, trong khi phần lớn thời gian vẫn tránh xuất hiện công khai và ít được dư luận biết đến.

Ông chính thức đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hamas tại Gaza vào tháng 7 vừa qua.