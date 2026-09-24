Ford Việt Nam thay tướng

Tập đoàn Ford vừa công bố bổ nhiệm bà Annaliese Atina giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/12 tới đây. Lúc này, bà Annaliese Atina đang giữ cương vị Tổng Giám đốc Ford New Zealand, nhưng sẽ sớm chuyển đến Hà Nội để đảm nhiệm vai trò mới.

Bà Annaliese Atina sẽ kế nhiệm ông Ruchik Shah cho vị trí Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, sau khi vị này quyết định rời Ford để tìm kiếm những cơ hội phát triển mới.

Động thái "thay tướng" diễn ra trong giai đoạn Ford Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Hãng xe Mỹ gần đây ra mắt các phiên bản nâng cấp của Ranger và Everest, cùng với phiên bản Platinum cho mẫu Territory. Ford cũng đồng thời tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thông cáo từ Ford Việt Nam mô tả bà Annaliese Atina là lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm, có hơn 20 năm giữ các vị trí quản lý trong nhiều lĩnh vực như ôtô, hàng tiêu dùng nhanh, viễn thông và công nghệ.

"Nữ tướng" mới của Ford Việt Nam từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao, sở hữu chuyên môn về điều hành thương mại, hoạch định chiến lược và quản trị các bên liên quan, đồng thời có kinh nghiệm dẫn dắt doanh nghiệp trong các giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi.

Ford Ranger Raptor 3.0L vừa ra mắt gần đây. Ảnh: Ford Việt Nam.

Hồi năm 2024, bà Atina gia nhập Ford New Zealand với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành. Trước khi gia nhập Ford, bà Annaliese Atina từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách các mảng khách hàng, bán hàng và hoạt động kinh doanh quy mô lớn.

Bên cạnh sự nghiệp điều hành, bà Atina từng đảm nhiệm các vai trò quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục.

“Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với Ford, và chúng tôi tin tưởng vào những cơ hội phía trước. Với sự dẫn dắt của bà Atina cùng sức mạnh của đội ngũ tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phục vụ khách hàng, đồng hành cùng hệ thống đại lý và mang lại sự tăng trưởng bền vững trên thị trường”, ông Andrew Birkic - Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford - chia sẻ.