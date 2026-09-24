Lâm Đồng thông qua loạt nghị quyết về tăng trưởng '2 con số', hỗ trợ y tế cơ sở, gia hạn vốn

Ngày 24/9, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026 - 2030.

Thống nhất tư duy, đổi mới quản trị thực thi

Theo nội dung nghị quyết được thông qua, Lâm Đồng bổ sung nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động; đổi mới quản trị thực thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Quang cảnh kỳ họp HĐND vào ngày 24/9.

Tỉnh xác định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đòi hỏi đổi mới tư duy, phương thức tổ chức thực thi.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng kiên định mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng "2 con số", đồng thời gắn với giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và chủ động ứng phó với những yếu tố tác động từ bên ngoài.

Theo HĐND tỉnh Lâm Đồng, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các cơ hội mới; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển các trụ cột kinh tế. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp tục được xác định là một trong những định hướng trọng tâm.

Cùng với đó, Lâm Đồng đặt yêu cầu khai thác tối đa các động lực, nguồn lực sẵn có và dư địa phát triển, kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế. Khoa học - công nghệ được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Tỉnh cũng dành sự quan tâm đến khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để khu vực này phát triển mạnh hơn.

Một trong những nhóm nhiệm vụ được nhấn mạnh là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động các nguồn lực và tạo thêm động lực mới cho nền kinh tế.

HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và gia hạn thời gian bố trí vốn với 7 dự án

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí ít nhất một nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và tối đa không quá 4 nhân viên.

Đối với thôn có dưới 700 hộ gia đình được bố trí một nhân viên y tế thôn. Thôn từ 700 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm đủ 350 hộ được bố trí thêm một nhân viên y tế thôn.

Đối với tổ dân phố có dưới 1.000 hộ gia đình được bố trí một nhân viên y tế tổ dân phố. Tổ dân phố từ 1.000 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm đủ 500 hộ được bố trí thêm một nhân viên y tế tổ dân phố.

Đối với cô đỡ thôn, bản, nghị quyết quy định thôn đặc biệt khó khăn ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, có từ 350 hộ gia đình trở lên được bố trí một cô đỡ thôn, bản.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Về mức hỗ trợ, nghị quyết quy định mức 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố làm việc tại các thôn, bản, tổ dân phố còn lại, mức hỗ trợ được áp dụng là 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Bên cạnh các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội và chính sách y tế cơ sở, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thông qua nghị quyết gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công nguồn ngân sách địa phương đối với 7 dự án trên địa bàn.

Các dự án được gia hạn gồm Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi (nay là phường Phước Hội); Dự án Khu dân cư Rừng Sến, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh (nay là xã Suối Kiết).

Ngoài ra còn có Dự án Gia cố kênh thoát lũ đoạn từ ngã ba sông Bến Lội đến hết khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A, phường Phú Thủy; Dự án Khu dân cư Thôn 4, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh (nay là xã Suối Kiết).

Danh mục được gia hạn thời gian bố trí vốn còn có Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, qua xã Tân Thành, xã Tân Hải và phường La Gi; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu dân cư Lò To, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam (nay là xã Hàm Thạnh). Dự án cuối cùng là Đóng cửa bãi rác thôn P'ré, xã Đức Trọng.

Ông Lưu Văn Trung - Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, ông Lưu Văn Trung - Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương tập trung triển khai nghị quyết với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể; rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và từng vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử; chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai các nghị quyết vừa được thông qua.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân; lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đến HĐND, Thường trực HĐND và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.