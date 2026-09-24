Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế, xuất khẩu tại chỗ

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế ( Bộ Tài chính): Cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát, xử lý và trả lời cụ thể đối với từng hồ sơ doanh nghiệp phản ánh - Ảnh: chinhphu.vn

Cam kết xử lý hồ sơ hoàn thuế còn tồn đọng

Tại Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế tổ chức chiều 24/9, cơ quan thuế và doanh nghiệp đã trao đổi thẳng thắn về các hồ sơ còn tồn đọng, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết số hồ sơ hoàn thuế tồn đọng hiện không nhiều, song vẫn còn một số trường hợp kéo dài. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát, xử lý và trả lời cụ thể đối với từng hồ sơ doanh nghiệp phản ánh.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh, hồ sơ đã tiếp nhận phải được thông tin rõ cho doanh nghiệp về số tiền được hoàn, số tiền không được hoàn, lý do và thời gian xác minh đối với những nội dung còn vướng mắc. Trường hợp chưa thể giải quyết đúng thời hạn, cơ quan thuế cần thông tin rõ để doanh nghiệp chủ động phối hợp.

Cùng với xử lý hồ sơ, ngành Thuế sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội và xây dựng cơ chế trao đổi trực tiếp để tiếp nhận, xử lý phản ánh kịp thời.

Đáng chú ý, Cục Thuế đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quy trình hoàn thuế. Theo định hướng này, hệ thống sẽ cung cấp sớm thông tin để doanh nghiệp chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi; tiến tới tự động hóa một số khâu, hỗ trợ xử lý hoàn thuế nhanh hơn đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Ngành Thuế cũng đề nghị các cục thuế tăng cường đối thoại theo từng nhóm doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất nhập khẩu có hồ sơ hoàn thuế kéo dài, nhằm nắm bắt vướng mắc và đưa ra câu trả lời cụ thể.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn về các vướng mắc trong hoàn thuế - Ảnh: chinhphu.vn

Rà soát các vướng mắc liên quan thuế và hải quan

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Trưởng ban Quản lý phát triển nguồn thu - Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã giải đáp thêm một số vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Với xuất khẩu tại chỗ, việc hoàn thuế phải dựa trên tờ khai hải quan được mở đúng quy định. Trường hợp cơ quan hải quan xác định không đủ điều kiện mở tờ khai theo loại hình này, cơ quan thuế chưa có đủ hồ sơ để xử lý hoàn thuế. Nội dung này đang được xem xét trong quá trình sửa đổi Nghị định 08.

Đối với hàng hóa xuất khẩu vào kho ngoại quan, việc hoàn thuế được thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cần lưu ý các công đoạn thực hiện trong khu phi thuế quan phải đủ cơ sở xác định hàng hóa được tiêu dùng tại khu vực này.

Đáng chú ý, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định cán bộ thuế không được gây khó khăn, ép doanh nghiệp không làm hoặc rút hồ sơ hoàn thuế. Doanh nghiệp được đề nghị phản ánh các trường hợp vi phạm; cơ quan thuế sẽ bảo mật thông tin người phản ánh và xử lý theo quy định. Ngành Thuế cũng dự kiến thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh trực tiếp.

Cục Thuế đồng thời nghiên cứu ứng dụng AI để phân nhóm các vướng mắc đã được giải đáp, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống chatbot hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, nhận hướng dẫn thống nhất.

Về thời hạn giải quyết, cơ quan thuế cho biết trách nhiệm phải được xác định rõ; trường hợp xử lý quá hạn cần xem xét việc tính tiền chậm trả theo quy định và nguyên nhân dẫn đến chậm giải quyết.

Hơn 142.500 tỷ đồng thuế GTGT đã được hoàn Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ của Cục Thuế, cho biết tính đến ngày 21/9/2026, cả nước đã ban hành 14.058 quyết định hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền 142.599 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 82% dự toán cả năm. Công tác hoàn thuế tiếp tục được đẩy mạnh trên nền tảng số, với 99% hồ sơ được nộp điện tử. Trong tổng số quyết định hoàn thuế, 73% thuộc diện "hoàn trước, kiểm tra sau", tương ứng 10.201 quyết định. Trong số này, 87% được giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc.