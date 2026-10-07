FIFA ASEAN Cup có nguy cơ 'chết yểu'

“Ưu tiên của FIFA là đảm bảo sự thành công trong lần đầu tổ chức. Để đảm bảo tính bền vững trong tương lai, FIFA có thể tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần”, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom nói sau khi giải FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại ngày 5/10.

Phát biểu này cho thấy FIFA ASEAN Cup chưa có lịch trở lại cụ thể. Trở ngại lớn nhất nằm ở lịch thi đấu, khi Đông Nam Á vốn đã có ASEAN Cup tổ chức 2 năm một lần. Riêng năm 2026, ASEAN Cup kết thúc vào tháng 8, còn FIFA ASEAN Cup khởi tranh cuối tháng 9, khiến hai giải dành cho gần như cùng nhóm đội tuyển xuất hiện chỉ cách nhau khoảng 1 tháng.

Bài toán có thể khó hơn nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á triển khai Nations League. Khi các đội tuyển phải dành thêm FIFA Days cho những trận đấu chính thức gắn với Asian Cup và World Cup, khoảng trống dành cho một giải khu vực mới sẽ càng thu hẹp.

Indonesia đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FIFA.

Khâu tổ chức mùa đầu cũng bộc lộ nhiều bất cập. FIFA chỉ công bố những thông tin quan trọng về thể thức và địa điểm vào đầu tháng 9, trước khi giải khai mạc ngày 24/9. Ấn Độ sau đó rút lui để ưu tiên trận giao hữu với Brazil, buộc FIFA mời Bangladesh thay thế.

Bản quyền truyền hình cũng gây tranh cãi. Thái Lan không mua bản quyền vì không đạt thỏa thuận về giá, trong khi Việt Nam chỉ giải quyết được vấn đề sát thời điểm đội tuyển ra quân. Điều này cho thấy, FIFA ASEAN Cup vẫn chưa tạo được nền tảng thương mại đủ ổn định ngay trong mùa đầu.

Tương lai giải còn gắn với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người thúc đẩy ý tưởng tổ chức FIFA ASEAN Cup. Những thay đổi ở thượng tầng FIFA sau cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2027-2031 vì thế có thể ảnh hưởng tới việc dự án này tiếp tục được ưu tiên hay không.

Dù vậy, giải vẫn ghi điểm về chuyên môn nhờ tổ chức trong FIFA Days, giúp các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh.

Tiền vệ Thái Lan Sarach Yooyen nhận xét, cường độ thi đấu “cao hơn hẳn ASEAN Cup”, còn Chủ tịch FIFA Infantino đánh giá mùa đầu tạo “động lực tích cực” cho bóng đá Đông Nam Á.