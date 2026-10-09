Mẹ Ronaldo chỉ trích người Bồ Đào Nha vô ơn với con trai

Mẹ Ronaldo khóc khi anh rời tuyển.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí TV 7 Dias ngày 8/10, bà Dolores thừa nhận bật khóc khi chứng kiến những tranh cãi xoay quanh quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo tại Copenhagen, ngay trước trận đấu với Đan Mạch.

Theo lời kể của bà, trước khi con trai đưa ra quyết định, bà khuyên anh giữ bình tĩnh và tránh để cảm xúc chi phối. Bà cố gắng khuyên Ronaldo bình tĩnh, đồng thời hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai. Tuy nhiên, những lời khuyên ấy không thay đổi lựa chọn của thủ quân Al-Nassr.

Ronaldo khi đó trấn an mẹ rằng anh sẽ nói rõ mọi chuyện khi các bên có mặt đầy đủ. "Con trai nói với tôi: 'Mẹ đừng lo, con sẽ nói sự thật khi tất cả chúng ta ở cùng nhau'. Tôi trả lời rằng hãy giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa", bà Dolores kể lại.

Điều khiến bà Dolores thất vọng hơn cả là cách công chúng Bồ Đào Nha nhìn nhận Ronaldo trong cuộc khủng hoảng này. Theo bà, tiền đạo kỳ cựu cống hiến quá nhiều cho đội tuyển nhưng lại không nhận được sự trân trọng tương xứng.

"Không sao cả, con trai tôi làm được rất nhiều điều cho Bồ Đào Nha và vì thế, tên tuổi nó sẽ luôn được nhắc đến. Nó luôn là người hùng của Bồ Đào Nha. Họ không dành cho Cristiano sự trân trọng mà nó xứng đáng nhận được. Họ không biết quý trọng Cristiano. Đó là người dân Bồ Đào Nha mà chúng ta đang có", bà thẳng thắn bày tỏ.

Ronaldo gây tranh cãi khi rời tuyển.

Bà Dolores cũng tiếc nuối khi Ronaldo rời đội tuyển trong hoàn cảnh không như mong đợi. Thay vì chia tay trong sự tôn vinh, tiền đạo từng giữ vai trò biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha lại vướng vào tranh cãi, khiến hình ảnh trở nên kém trọn vẹn.

"Tôi cảm thấy buồn, điều đó hoàn toàn tự nhiên. Mọi chuyện thật sự là một cú sốc. Con trai tôi lẽ ra có thể rời đi qua cánh cửa lớn, nhưng cuối cùng lại phải bước qua cánh cửa nhỏ. Dù vậy, không sao cả, Chúa sẽ lo liệu mọi chuyện", bà chia sẻ.

Những phát biểu của mẹ Ronaldo tiếp tục làm nóng cuộc khủng hoảng liên quan đến CR7 và HLV Jorge Jesus. Trong khi tương lai của Ronaldo ở tuyển chưa ngã ngũ, bà Dolores tin rằng những đóng góp của con trai cho bóng đá Bồ Đào Nha sẽ không dễ bị lãng quên, bất chấp những tranh cãi hiện tại.

Cá nhân Ronaldo hiện có 979 bàn thắng trong sự nghiệp và vẫn hướng tới bàn thứ 1.000, mục tiêu mà anh đặc biệt muốn hoàn thành trong màu áo tuyển quốc gia. Đáng chú ý, CR7 khả năng đứng trước nguy cơ nhận án phạt vì tự ý rời tuyển.