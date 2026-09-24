FIFA ASEAN Cup 2026 giảm tiền thưởng

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch giải FIFA ASEAN Cup 2026.

Ban tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 vừa điều chỉnh mức tiền thưởng dành cho đội vô địch, từ 1 triệu USD theo kế hoạch ban đầu xuống còn 650.000 USD.

Theo thông báo được đưa ra, khoản tiền thưởng cho nhà vô địch đã giảm 350.000 USD, tương đương 35%. Mức thưởng mới được cho là chỉ tương đương với khoản tiền dành cho đội vô địch Hyundai Cup, giải đấu cấp khu vực ASEAN.

Không chỉ tiền thưởng chức vô địch bị điều chỉnh, các khoản thưởng theo từng trận thắng được lên phương án trước đó cũng được cho là đã bị hủy bỏ.

Việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh Ban tổ chức đang gặp khó khăn trong việc thương mại hóa bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026. Gói bản quyền phát sóng ban đầu được chào bán với mức khoảng 3 triệu USD, sau đó giảm xuống còn 2 triệu USD nhằm thu hút các đối tác, nhưng chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Tính đến sát thời điểm giải đấu khởi tranh, mới có ba quốc gia được cho là đã đạt thỏa thuận sở hữu bản quyền phát sóng.

Ban tổ chức và các bên liên quan hiện chưa công bố chính thức mối liên hệ giữa việc điều chỉnh quỹ tiền thưởng với tình hình doanh thu bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, việc hai diễn biến xảy ra trong cùng thời điểm đang đặt ra những câu hỏi về khả năng thương mại hóa cũng như sức hút của FIFA ASEAN Cup 2026 trên thị trường truyền hình.