FURIA là cái tên cuối góp mặt tại CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2026

FURIA giành tấm vé cuối cùng đến CKTG 2026 sau khi đánh bại LOUD với tỷ số 3-0 tại chung kết nhánh thua CBLOL 2026 Split 2. Chiến thắng này giúp FURIA cùng LOS trở thành hai đại diện của Brazil góp mặt tại giải đấu năm nay.

Thứ hạng hạt giống của FURIA và LOS vẫn chưa được xác định. Hai đội sẽ tiếp tục cạnh tranh để phân định vị trí sau khi trận chung kết tổng của CBLOL khép lại.

Danh sách các đội tuyển dự CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2026. Ảnh: Worlds 2026.

Tại LCK, khu vực Hàn Quốc có 4 đại diện gồm Gen.G, Hanwha Life Esports, T1 và Dplus KIA. Gen.G giành hạt giống số 1, tiếp theo lần lượt là Hanwha Life Esports, T1 và Dplus KIA.

LPL cũng sở hữu 4 suất với Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, Top Esports và Invictus Gaming. Trong đó, Anyone’s Legend là hạt giống số 1, Bilibili Gaming đứng thứ hai, Top Esports đứng thứ ba và Invictus Gaming đứng thứ tư.

LEC có 3 đại diện gồm G2 Esports, Movistar KOI và Karmine Corp. G2 Esports giữ hạt giống số 1, Movistar KOI đứng thứ hai, còn Karmine Corp đứng thứ ba.

LCS cũng đưa 3 đội tuyển đến CKTG 2026, gồm Team Liquid, Cloud9 và LYON. Thứ hạng hạt giống của ba đại diện này chưa được xác định.

Khu vực LCP có Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster và MVK Esports. Team Secret Whales giữ hạt giống số 1, CTBC Flying Oyster đứng thứ hai và MVK Esports đứng thứ ba.

Vòng Play-In chỉ có một suất đi tiếp

Trước khi bước vào vòng Swiss, CKTG 2026 sẽ tổ chức vòng Play-In với sự góp mặt của 4 đội tuyển. Giai đoạn này dành cho hạt giống số 3 của LEC, LCS, LCP và hạt giống số 2 của CBLOL.

Karmine Corp và MVK Esports là hai đội đã chắc chắn phải bắt đầu hành trình từ Play-In. Hai suất còn lại sẽ được xác định sau khi mùa giải của LCS và CBLOL kết thúc.

Bốn đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thắng - nhánh thua với các loạt trận Bo5. Khác với vòng Swiss, Play-In không mang đến nhiều cơ hội sửa sai khi chỉ duy nhất một đội giành quyền đi tiếp.

Vòng Play-In CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2026. Ảnh: Worlds 2026.

Theo thể thức được công bố, 15 đội tuyển có thứ hạng hạt giống cao hơn sẽ được đặc cách vào thẳng vòng Swiss. Trong khi đó, bốn đội tại Play-In phải cạnh tranh trực tiếp để giành suất cuối cùng.

Điều này khiến vòng Play-In trở thành chặng đấu có tính loại trực tiếp cao nhất tại CKTG 2026. Các đội buộc phải duy trì phong độ qua từng loạt Bo5 nếu muốn tiếp tục hành trình tại giải đấu.

Sau khi Play-In kết thúc, đội chiến thắng sẽ gia nhập 15 đại diện đã có mặt tại vòng Swiss. Từ đây, 16 đội tuyển sẽ bước vào cuộc đua giành quyền tiến sâu tại CKTG 2026.