Novak Djokovic lần thứ 7 vô địch China Open

Djokovic giành danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp. Ảnh: Chụp màn hình

Novak Djokovic tiếp tục viết thêm những trang sử mới trong sự nghiệp khi chính thức bước lên ngôi cao nhất tại China Open 2026 sau trận chung kết diễn ra tối 6.10. Trước khi đối thủ người Australia buộc phải dừng bước do vấn đề ở vùng háng, hai tay vợt đã cống hiến một set đấu mở màn đầy giằng co và quyết liệt.

Trong set đầu tiên, cả Djokovic và De Minaur đều bảo vệ tốt các game giao bóng, đẩy trận đấu vào loạt tie-break căng thẳng. Với bản lĩnh dày dặn, tay vợt người Serbia đã thể hiện sự lấn lướt để giành chiến thắng 7-6(3), qua đó vươn lên dẫn trước sau 1 giờ 8 phút thi đấu.

Bước sang set thứ hai, dù De Minaur nén đau để thắng game đầu tiên, thể trạng đã không cho phép anh tiếp tục thi đấu. Việc tay vợt Australia xin rút lui đã trao chiến thắng chung cuộc cho Djokovic với tỉ số 7-6(3), 0-1, khép lại hành trình chinh phục danh hiệu bằng một kịch bản đặc biệt.

Chia sẻ sau khi nhận cúp, tay vợt 39 tuổi khẳng định: “Tôi luôn đặt kì vọng cao vào bản thân. Chiến thắng này là minh chứng rằng khi cảm thấy khỏe mạnh và chơi tốt, tôi vẫn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất”.

Chức vô địch tại Bắc Kinh mang ý nghĩa lớn, đánh dấu danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp của Djokovic. Thành tích này giúp anh tiến sát kỉ lục của Roger Federer (103 danh hiệu) và Jimmy Connors (109 danh hiệu) trong danh sách những tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu nhất Kỷ nguyên Mở.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Djokovic trở lại China Open kể từ năm 2015 và thành công này giúp anh kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải đấu lên con số 34 sau 7 lần tham dự.