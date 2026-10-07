Tuyển Trung Quốc chạm đáy sau loạt trận thảm họa

Gần nhất, tuyển Trung Quốc nhận thất bại 0-1 trước Tajikistan tối 6/10. Trận thua không chỉ kéo dài chuỗi kết quả thất vọng, mà còn đánh dấu cột mốc đáng quên khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc thất bại trước Tajikistan.

Trước cuộc đối đầu tại Trùng Khánh, tuyển Trung Quốc bất bại cả 6 lần gặp Tajikistan, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Thế nhưng, lợi thế lịch sử ấy bị xóa bỏ ngay trên sân nhà. Đáng nói hơn, Tajikistan chỉ đứng thứ 101 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Trung Quốc 10 bậc.

Nếu chỉ nhìn vào thứ hạng, Tajikistan lẽ ra không phải đối thủ khiến Trung Quốc phải chịu một thất bại gây sốc. Nhưng màn trình diễn của đội chủ nhà khiến truyền thông Trung Quốc không thể tìm ra nhiều lý do để bào chữa.

Trang Sina thẳng thừng nhận xét: "Chúng ta thua trận và thua cả về tinh thần thể thao". Tờ báo này cho rằng Trung Quốc gần như bị đối thủ áp đảo và chỉ có thể cảm thấy may mắn vì Tajikistan không tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Đây cũng là thất bại thứ ba liên tiếp của Trung Quốc trong đợt FIFA Days tháng 9, 10. Trước đó, họ lần lượt thua New Zealand 0-3 và Palestine 0-5, sau khi mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước đội bóng quá yếu là Maldives.

Đáng báo động hơn, Trung Quốc không ghi nổi bàn nào trong 3 trận gần nhất nhưng phải nhận tới 9 bàn thua. Chuỗi kết quả khiến đội tuyển rơi vào trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng cả về phong độ lẫn niềm tin.

Tuyển Trung Quốc gây thất vọng lớn.

Trận thua Palestine hôm 2/10 cũng tạo nên một cột mốc lịch sử khác. Sau 7 lần chạm trán, Trung Quốc lần đầu tiên thất bại trước đối thủ này. Chỉ vài ngày sau, họ tiếp tục phá thêm một "giới hạn" khác khi lần đầu tiên gục ngã trước Tajikistan.

Trang Sohu vì thế mô tả Trung Quốc đang "thiết lập hàng loạt kỷ lục nhục nhã". Những thất bại liên tiếp trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn khiến áp lực ngày càng lớn đối với HLV Xiao Zai và bóng đá Trung Quốc.

Điều khiến người hâm mộ thất vọng hơn cả không nằm ở cách biệt một bàn, mà ở việc Trung Quốc liên tục thất bại trong những cuộc đối đầu mà họ được kỳ vọng phải giành kết quả tích cực.

Từ New Zealand, Palestine đến Tajikistan, tuyển Trung Quốc biến đợt tập trung quốc tế thành chuỗi ngày đáng quên. Và với những "cột mốc nhục nhã" liên tiếp xuất hiện, cuộc khủng hoảng của bóng đá Trung Quốc rõ ràng không còn là câu chuyện của riêng một trận đấu.

Trung Quốc lựa chọn không tham dự FIFA ASEAN Cup để ưu tiên các trận giao hữu quốc tế khác, nhưng những gì nhận lại là loạt kết quả tệ hại. Sau tất cả, Trung Quốc không có được bước tiến như kỳ vọng mà lại bộc lộ bộ mặt ngày càng đáng lo ngại.