Ronaldo không thay đổi quyết tâm cống hiến cho Bồ Đào Nha

Ronaldo cho biết, mọi chuyện bắt đầu ở trận đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Na Uy tại UEFA Nations League 2026-2027. Ban đầu, CR7 đang tập trung hồi phục thể trạng và nghĩ rằng sẽ không thi đấu hôm đó. Nhưng trợ lý HLV đã đến gặp trực tiếp và hỏi rằng liệu Ronaldo có đủ đáp ứng thể lực thi đấu trong 30 phút. Ronaldo đồng ý và ở trận đấu hôm đó, anh đã chủ động khởi động sau giờ nghỉ nhưng cuối cùng lại không được tung vào sân. “HLV thất hứa với tôi”, Ronaldo cho biết.

Ronaldo trong trận đội tuyển Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 tại UEFA Nations League 2026-2027. Ảnh: AP

48 giờ sau trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy, Ronaldo có cuộc gặp riêng với HLV Jorge Jesus, Simao Coutinho (Giám đốc thể thao Al-Nassr). “Chúng tôi thống nhất rằng chỉ có một cách để khép lại sự việc: HLV cần lặp lại tại phòng họp báo điều ông ấy vừa nói riêng với tôi, trước sự chứng kiến của Simao Coutinho. Thỏa thuận rất đơn giản: HLV sẽ mở đầu họp báo bằng vấn đề này, để làm rõ sự thật và chấm dứt tranh cãi. Ông ấy sẽ nói rằng tôi chưa từng yêu cầu được thi đấu bất cứ phút nào; chính HLV, chứ không phải ai khác, là người xây dựng kế hoạch cho đợt tập trung; việc để tôi khởi động rồi không đưa vào sân là một sai lầm; và nếu tình huống đó lặp lại, ông ấy sẽ không làm như vậy nữa. Cuộc gặp kết thúc bằng việc HLV đề nghị ôm tôi. Ông ấy hứa sẽ nói trong họp báo đúng những điều vừa trao đổi, để mọi chuyện được khép lại”, Ronaldo cho biết.

Theo Ronaldo, thái độ của HLV Jorge Jesus hoàn toàn khác tại họp báo so với cuộc gặp giữa hai người. Ronaldo cho rằng đã nghe những lời lẽ và sự gay gắt mà mình không nghĩ bản thân đáng phải nhận. "Đó là thái độ kiểu “tôi muốn, tôi có thể và tôi là người quyết định”, điều ông ấy chưa hề thể hiện với tôi, dù chỉ một chút, trong cuộc nói chuyện riêng ngày hôm trước. “Đây là lần thứ 2 ông ấy thất hứa với tôi. Tôi quyết định rời trại tập trung mà không chờ thêm bất kỳ lời hứa nào bị phá vỡ”, Ronaldo cho biết.

Dù vậy, Ronaldo cũng lên tiếng xin lỗi vì đã tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha: “Sau trận đấu, điều duy nhất tôi muốn là mọi chuyện kết thúc bằng một chiến thắng, rồi được ở một mình. Tôi đã không ra chào người hâm mộ. Đó là lỗi hoàn toàn thuộc về tôi và lẽ ra không nên xảy ra. Tôi xin lỗi những người Bồ Đào Nha đã cổ vũ chúng tôi cuồng nhiệt ở đó. Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ, cũng như những người không phải Bồ Đào Nha nhưng có thể đã đến sân để gặp tôi và đã thất vọng”.

Ronaldo cũng thừa nhận, hành động của mình cần phải chịu hậu quả và cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) có quyền đưa ra án phạt. Ronaldo bày tỏ: “Hậu quả từ hành động này của tôi phải được FPF đánh giá và xử phạt. Tôi hiểu rằng hình phạt không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không phải một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng, và đó là một tình tiết làm tăng mức độ trách nhiệm".

Tuy nhiên, Ronaldo khẳng định án phạt sẽ không làm thay đổi quyết tâm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha. “Nếu tôi khỏe mạnh, đang thi đấu cho câu lạc bộ và ghi bàn như tôi hy vọng, sau khi chấp hành án phạt có thể được áp dụng, tôi sẽ sẵn sàng, như tôi vẫn luôn làm cho đến hôm nay, để thi đấu và giành chiến thắng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha", Ronaldo khẳng định.

Ronaldo khép lại tuyên bố bằng khẳng định mạnh mẽ: “Đây là sự thật thuần khiết nhất, hãy tin tôi".