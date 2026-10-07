Khánh Thi mong muốn gì sau những dấu ấn mới của Dancesport Việt Nam?

Sau những thành tích ấy, điều Khánh Thi trăn trở nhất vẫn là làm thế nào để Dancesport được đầu tư bài bản, lâu dài, tạo nền tảng cho những tài năng Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với thế giới.

VĐV Hoàng Ngọc đoạt HCB thế giới, nội dung đơn nữ U21 Latin

Dấu ấn mới của Dancesport Việt Nam trên đấu trường thế giới

Đội tuyển Dancesport Việt Nam và Khiêu vũ thể thao Công an Nhân dân vừa hoàn thành hành trình thi đấu tại Rome với nhiều kết quả đáng chú ý, đặc biệt tại WDSF GrandSlam (tổ chức từ 2-4.10) – đấu trường quy tụ đông đảo những cặp vận động viên hàng đầu thế giới.

Theo Khánh Thi, GrandSlam có tính cạnh tranh rất cao bởi khác với Giải vô địch thế giới, nơi mỗi quốc gia bị giới hạn số lượng đại diện, GrandSlam cho phép nhiều cặp mạnh của cùng một quốc gia tham dự. Vì thế, việc vượt qua từng vòng, cải thiện thứ hạng hay tích lũy thêm điểm trên bảng xếp hạng quốc tế đều có ý nghĩa đối với các vận động viên.

Nổi bật nhất là thành tích của Phan Hiển – Thu Hương. Cặp đôi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết WDSF GrandSlam, xếp hạng 25 trong tổng số 101 cặp tham dự. Đây là thành tích GrandSlam tốt nhất của Phan Hiển – Thu Hương từ trước tới nay, đồng thời cũng là kết quả nổi bật của Dancesport khu vực Đông Nam Á tại bảng đấu này.

Nếu như năm trước, Phan Hiển – Thu Hương mới dừng ở Top 48 thì lần này, họ đã vươn lên vị trí 25. Sự tiến bộ qua từng mùa giải cho thấy hiệu quả của quá trình tập huấn, thi đấu và cọ xát thường xuyên tại những sân chơi có trình độ cao.

Phan Hiển - Thu Hương đã vươn từ top 48 lên vị trí thứ 25

Một cặp đôi khác là Ngọc An – Tố Uyên cũng cho thấy những bước tiến tích cực khi giành hạng 52, tiến gần Top 48. Trong một bảng đấu có mật độ vận động viên mạnh rất cao, kết quả này cho thấy sự trưởng thành và khả năng cạnh tranh quốc tế ngày càng rõ nét của các vận động viên Việt Nam.

Đặc biệt, ở nội dung đơn nữ Latin, Nguyễn Hoàng Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn với tấm HCB WDSF World Championship Solo Female Under 21 Latin. Hoàng Ngọc hiện là đương kim vô địch châu Á Solo Female Latin và từng giành HCĐ thế giới ở nhóm Adult.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nội dung U21 Solo Female Latin được đưa vào chương trình Giải vô địch thế giới. Vì vậy, tấm HCB của Nguyễn Hoàng Ngọc trở thành một dấu mốc đáng nhớ đối với Dancesport Việt Nam. Ở nội dung mở rộng Adult, cô tiếp tục giành thêm một HCB.

Với Khánh Thi, những thành tích tại Rome không đơn thuần là những vị trí trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn là các vận động viên Việt Nam đang từng bước chứng minh họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở châu Á cũng như trên đấu trường thế giới nếu được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu và cọ xát thường xuyên.

Ngọc An – Tố Uyên cũng cho thấy những bước tiến tích cực khi giành hạng 52, tiến gần Top 48

Phan Hiển – Thu Hương đã tiến tới hạng 25 GrandSlam, Ngọc An – Tố Uyên ngày càng tiến gần nhóm đầu, trong khi Nguyễn Hoàng Ngọc đã sở hữu chức vô địch châu Á và ngôi Á quân thế giới U21. Đó là những tín hiệu tích cực về lực lượng kế cận của DanceSport Việt Nam.

Và những trăn trở của Khánh Thi

Sau những kết quả tích cực tại Rome, điều Khánh Thi quan tâm không chỉ là một vài tấm huy chương hay thứ hạng tại một giải đấu, mà là con đường phát triển lâu dài của Dancesport Việt Nam.

Nhiều năm gắn bó với bộ môn này trên cả cương vị vận động viên, huấn luyện viên và người tổ chức, Khánh Thi cho rằng Việt Nam không thiếu tài năng. Điều cần thiết là tạo được môi trường để các tài năng ấy có thể phát triển liên tục từ những năm đầu tiên cho tới khi bước vào đấu trường đỉnh cao.

Khánh Thi - Phan Hiển vui mừng trước kết quả của các học trò

Dancesport là môn thể thao đòi hỏi quá trình đầu tư lâu dài. Vận động viên cần tập luyện chuyên môn, tập huấn, thi đấu quốc tế thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm và điểm xếp hạng. Bên cạnh đó là những khoản chi phí không nhỏ dành cho trang phục, vé máy bay, khách sạn, lệ phí thi đấu và nhiều điều kiện phục vụ chuyên môn khác.

Theo Khánh Thi, điều đáng lo không phải Dancesport Việt Nam không có người kế thừa Phan Hiển – Thu Hương, bởi những vận động viên trẻ tài năng đã và đang xuất hiện. Vấn đề là phải tạo được một con đường đủ bền vững để những tài năng ấy có thể tiếp tục theo đuổi thể thao thành tích cao mà không bị gián đoạn vì những khó khăn ngoài chuyên môn.

Từ suy nghĩ đó, Khánh Thi nhiều năm qua chủ động làm việc với Liên đoàn thế giới để đưa các giải Dancesport quốc tế về Việt Nam. Có những giải đấu, cô từng tự bỏ kinh phí để tổ chức. Tuy nhiên, với Khánh Thi, đó trước hết là sự đầu tư xuất phát từ niềm đam mê và mong muốn tạo thêm cơ hội cho vận động viên trong nước.

Thay vì nhiều vận động viên Việt Nam phải liên tục di chuyển sang châu Âu hoặc các quốc gia khác để tìm cơ hội thi đấu, việc đưa những giải đấu lớn về Việt Nam có thể giúp các VĐV được cọ xát ngay trên sân nhà, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều tài năng trẻ tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế.

Không chỉ vận động viên được hưởng lợi, các huấn luyện viên cũng có thêm cơ hội quan sát, học hỏi; khán giả trong nước được thưởng thức Dancesport đỉnh cao, còn Việt Nam có thêm cơ hội thể hiện năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế.

Thời gian qua DanceSport Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích rực rỡ

Tháng 12 tới, Việt Nam dự kiến đón Giải vô địch thế giới Dancesport tại Ninh Bình. Khánh Thi kỳ vọng sự kiện không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là cơ hội để các vận động viên Việt Nam thi đấu với những đối thủ mạnh ngay tại sân nhà, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sau nhiều năm theo đuổi Dancesport, Khánh Thi cho rằng thể thao thành tích cao cần được nhìn bằng một tầm nhìn dài hạn. Không thể chỉ đặt câu hỏi rằng một vận động viên đi thi có chắc chắn giành huy chương hay không, bởi ngay cả những nhà vô địch thế giới cũng có thể thất bại ở một giải đấu cụ thể.

Điều quan trọng hơn, theo cô, là nếu được phát hiện đúng, đào tạo đúng, thi đấu đủ và đầu tư đủ lâu, vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với những nền Dancesport mạnh.

“Tài năng” đã được các vận động viên Việt Nam chứng minh bằng những kết quả trên sàn đấu. Điều Khánh Thi mong muốn lúc này là Dancesport có thêm sự chung tay, đầu tư bài bản và dài hơi hơn, để những thành tích như tại Rome không chỉ là những điểm sáng đơn lẻ mà trở thành nền tảng cho một thế hệ vận động viên mới.

Bởi với thể thao thành tích cao, một tấm huy chương không được tạo nên trong một ngày. Đó có thể là thành quả của 5 năm, 10 năm, thậm chí của cả một thế hệ được chuẩn bị từ rất sớm.