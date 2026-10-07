Đàm Thị Thùy Dung đứng thứ 3 Giải cờ tướng châu Á 2026

Giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á 2026 diễn ra tại Philippines từ ngày 3 đến 6/10, quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu khu vực. Ở nội dung nữ, các kỳ thủ thi đấu 5 ván vòng bảng trước khi bước vào các trận đấu phân hạng và chung kết.

Sau 5 vòng đấu đầu tiên, Đàm Thị Thùy Dung giành 7 điểm, xếp sau Đường Đan (Trung Quốc) và Hồng Thiên Huệ (Malaysia), qua đó không thể giành quyền vào trận chung kết tranh chức vô địch.

Đàm Thị Thùy Dung thi đấu tại Giải vô địch cờ tướng châu Á. Ảnh: Liên Đoàn cờ tướng Việt Nam

Ở vòng đấu phân hạng, nữ kỳ thủ Việt Nam hòa Lâm Hựu Huyên của Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả này giúp Thùy Dung kết thúc giải với 8 điểm. Có cùng số điểm với hai kỳ thủ khác, nhưng nhờ chỉ số phụ tốt hơn, đại diện Việt Nam giữ được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Thùy Dung vượt qua nhiều nữ kỳ thủ mạnh của Trung Quốc, trong đó có Lý Khải Văn và Lâm Gia Hân. Đây cũng là kết quả đáng tự hào của kỳ thủ 42 tuổi đến từ TP.HCM, người từng 3 lần vô địch cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch quốc gia.

Chức vô địch nội dung nữ tiếp tục thuộc về Đường Đan (Trung Quốc), kỳ thủ được mệnh danh là “nữ đế” của làng cờ tướng và có trình độ được đánh giá ngang ngửa nhiều cao thủ nam hàng đầu.

Ở nội dung cá nhân nam, Việt Nam chỉ có Lại Lý Huynh tham dự, trong khi Trung Quốc góp mặt với hai kỳ thủ Vương Vũ Bác và Trình Vũ Đông. Sau vòng bảng, Lại Lý Huynh có cùng điểm số với Vương Vũ Bác và Phùng Gia Tuấn nhưng xếp thứ 3 do kém chỉ số phụ.

Tại vòng phân hạng, Lại Lý Huynh tiếp tục bị cầm hòa và để Trình Vũ Đông vượt qua. Hai kỳ thủ bằng điểm nhưng đại diện Trung Quốc xếp trên nhờ chỉ số phụ, khiến Lại Lý Huynh kết thúc giải ở vị trí thứ 4.