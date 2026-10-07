Kane lập cú đúp ngày chạm mốc lịch sử, Anh đại thắng Cộng hòa Séc

Kane khiến hàng thủ Séc trải qua ngày thi đấu ác mộng. Ảnh: EPA.

Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ đang khủng hoảng phong độ, Tam sư nhanh chóng áp đặt thế trận một chiều ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng tiền vệ cơ động với Jude Bellingham và Elliot Anderson liên tục kéo giãn đội hình đối phương bằng những pha luân chuyển tốc độ cao. Các cơ hội nguy hiểm sớm xuất hiện từ những quả đá phạt hiểm hóc của Trent Alexander-Arnold nhưng bàn thắng vẫn chưa tới.

Sự vượt trội của đội chủ nhà rốt cuộc cũng được cụ thể hóa ở phút 27 từ một tình huống đầy bất ngờ. Quả tạt khó chịu của Harry Kane bên cánh phải khiến hậu vệ Vladimir Coufal lúng túng đá phản lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Hornicek.

Giải tỏa được áp lực tâm lý, đoàn quân áo trắng thi đấu thăng hoa và nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ giải lao. Khởi nguồn từ đường phất bóng tinh tế của Anderson, Morgan Rogers đệm bóng một chạm dọn cỗ để Kane băng vào dứt điểm lạnh lùng tung lưới đối thủ. Pha dàn xếp mẫu mực ở phút 40 tái khẳng định sự sắc bén vượt trội từ các bài đánh biên bên phía đội chủ sân Wembley.

Harry Kane lại có thêm ngày thi đấu chói sáng. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, đại diện xứ sương mù không hề giảm nhịp độ mà tiếp tục dồn ép đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thủ quân Kane thậm chí suýt tạo nên siêu phẩm đáng nhớ khi cú nã đại bác uy lực từ rìa vòng cấm dội trúng xà ngang khung thành CH Séc.

Dẫu vậy, chân sút 33 tuổi không phải tiếc nuối quá lâu để hoàn tất cú đúp bàn thắng ở phút 57. Đón quả phạt góc chuẩn xác từ Lewis Hall, Kane chứng tỏ bản năng sát thủ với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bó tay.

Nắm chắc cách biệt ba bàn, HLV Tuchel chủ động rút các trụ cột ra nghỉ và trao cơ hội ra mắt cho tài năng trẻ Rio Ngumoha. Ở chiều ngược lại, CH Séc thi đấu rời rạc và chỉ tạo ra vài pha dứt điểm từ xa thiếu chính xác của Roman Macek trước khi chấp nhận trận thua trắng.

Màn trình diễn hoàn hảo đem lại sự hân hoan cho người hâm mộ Tam sư với trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp. Cột mốc 125 lần khoác áo đội tuyển quốc gia giúp Harry Kane chính thức san bằng kỷ lục vĩ đại của huyền thoại Peter Shilton. Thầy trò Tuchel giờ đây chỉ cần thêm một điểm ở hai vòng đấu cuối để chính thức ghi danh vào vòng đấu loại trực tiếp.

Kết quả chung cuộc: Anh 3-0 CH Séc

Cầu thủ ghi bàn:

Anh: Vladimir Coufal (27' phản lưới nhà), Harry Kane (40', 57')

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Ảnh: BongDa.com.vn.