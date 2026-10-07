Sôi nổi giải thể thao dành cho học sinh

Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám thi đấu bóng rổ. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Quyết tâm tranh tài

Hội khỏe Phù Đổng năm học 2026 - 2027 do Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Hội An Đông) tổ chức được học sinh nhà trường hưởng ứng nhiệt tình. Năm học này đánh dấu lần thứ 18 sân chơi thể thao truyền thống được tổ chức. Các môn thi đấu gồm bơi, điền kinh, nhảy xa, flashmob diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng. Mỗi cuộc tranh tài là nơi gặp gỡ của đam mê, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa học sinh, giáo viên và nhà trường.

Tranh tài môn bơi, Nguyễn Hoàng Hải (học sinh lớp 11/2) cho hay: “Em rất vui vì có cơ hội tham dự Hội khỏe Phù Đổng, thể hiện niềm đam mê với thể thao. Giải do trường tổ chức diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, đông đảo khán giả cổ vũ đã tạo nên không gian bổ ích để em vui chơi, gắn kết bạn bè. Ngoài việc thi đấu tại giải, em cùng bạn bè thường xuyên luyện tập bơi. Hy vọng, em được chọn vào đội tuyển của trường dự các giải đấu cấp thành phố”.

Không khí tranh tài sôi nổi cũng lan tỏa tại Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (phường Cẩm Lệ). Các môn thi đấu gồm bơi, cờ vua, bóng bàn, điền kinh và bóng đá chứng kiến sự nỗ lực lớn của vận động viên, mang đến những màn đua tài gay cấn. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia giải, Trần Khánh Thi (học sinh lớp 8/1) nói: “Giải là trải nghiệm đáng nhớ, tiếp thêm động lực để em theo đuổi đam mê bóng bàn. Đây là môn thể thao yêu thích của em. Tập luyện và thi đấu môn thể thao này giúp em nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai để học tập tốt hơn”.

Không chỉ duy trì sân chơi truyền thống dành cho học sinh hằng năm, các trường học chú trọng mở rộng quy mô và tăng số lượng vận động viên tranh tài. Tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường An Hải), giải thể thao học sinh năm nay có 10 môn thi đấu gồm: kéo co, bóng bàn, đá cầu, cầu lông, cờ vua, bơi, pickleball, bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ. Đây là những môn thể thao phổ biến, thu hút đông đảo học sinh nhà trường tập luyện và thi đấu thường xuyên.

Cô Vũ Thị Tuyết, Tổ trưởng chuyên môn tổ Giáo dục thể chất nhà trường cho biết, hiện trường tổ chức thành công các môn bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn và bơi. Các môn còn lại lần lượt diễn ra theo kế hoạch của năm học này. Sự lan tỏa của các môn thi đấu đã diễn ra là cơ sở để trường hướng đến giải đấu thành công. Bên cạnh việc mang đến sân chơi hấp dẫn, bổ ích, thông qua quá trình thi đấu, nhà trường tuyển chọn lực lượng tham gia tranh tài tại giải đấu cấp thành phố.

Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến tranh tài môn bóng đá. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Xây dựng hệ thống thi đấu chặt chẽ

Những năm qua, phong trào thể thao học đường tại Đà Nẵng chuyển biến tích cực. Các đội tuyển thể thao học sinh thành phố gặt hái nhiều thành công tại sân chơi toàn quốc. Tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025, các vận động viên thành phố mang về 14 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 29 Huy chương Đồng. Thành công này đến từ việc phong trào thể thao học đường lan tỏa rộng cùng hệ thống thi đấu được xây dựng chặt chẽ từ trường học đến thành phố.

Nhằm tạo động lực cho học sinh thi đấu, nâng cao chất lượng các giải đấu tại trường học, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị tổ chức các giải thể thao cấp thành phố. Theo kế hoạch, sân chơi thể thao dành cho học sinh cấp thành phố năm học 2026 - 2027 có 7 môn gồm: bơi, bóng đá, bóng rổ, đá cầu, kéo co, cờ vua và việt dã. Đáng chú ý, thông qua giải đấu này, thành phố tuyển chọn lực lượng để tranh tài Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2027 dự kiến diễn ra tại Quảng Ninh và hướng đến Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2028.

Ông Nguyễn Quang Quốc Công, chuyên viên phụ trách giáo dục thể chất Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay, công tác giáo dục thể chất luôn được các trường học và thành phố quan tâm đẩy mạnh trong các năm học, nhằm giúp học sinh rèn luyện sức khỏe để học tập tốt hơn. Việc các trường chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các giải đấu tạo không khí sôi nổi đã tạo thành phong trào, góp phần lan tỏa sâu rộng khí thế thể thao trong học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích trường học tổ chức đa dạng các môn thi đấu nhằm tạo điều kiện cho đông đảo học sinh tham gia tranh tài.