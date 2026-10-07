Messi ghi 1 bàn, kiến tạo 2 lần trong ngày chia tay đội tuyển Argentina

Sáng 7/10 (giờ Việt Nam) tại Buenos Aires (Argentina), Lionel Messi thi đấu trận cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Siêu sao 39 tuổi ghi 1 bàn và 2 lần chuyền bóng cho đồng đội sút tung lưới đối phương, giúp Argentina thắng Benin 3-0.

●Giao hữu

Argentina

3-0

Benin

Otamendi 48’

Paz 61’

Messi 71’

ĐANG CẬP NHẬT

Thống kê trận đấu

65%Kiểm soát bóng35%

19Sút7

12Sút trúng đích2

8Phạt góc2

1Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

Thống kê trận đấu cho thấy sự áp đảo toàn diện của Argentina. Đội chủ nhà cố gắng dồn bóng cho Lionel Messi ở vị trí thuận lợi cho các pha dứt điểm. Dù vậy, Argentina phải chờ tới hiệp 2 mới có bàn thắng. Messi ghi dấu ấn trong cả 3 tình huống ghi bàn của đội đương kim á quân thế giới.

Trong hiệp một, Argentina giữ bóng 64%, tung ra 8 pha dứt điểm với 4 lần trúng đích. Benin cũng có tới 7 cú sút và 2 lần hướng bóng trúng khung thành và khiến thủ môn Emiliano Martinez vất vả cứu nguy.

Messi là nhân vật chính trong trận đấu giữa Argentina và Benin. (Ảnh: Reuters)

Thế trận thay đổi hoàn toàn ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Messi thực hiện quả phạt góc chính xác để Otamendi băng lên dứt điểm tung lưới Benin. Đây cũng là dấu ấn cuối cùng của Otamendi trong màu áo đội tuyển Argentina.

Phút 61, Nico Paz nhận đường chuyền từ cánh phải của Messi và tung ra cú súp đẹp mắt để nhân đôi cách biệt. Argentina tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, trong khi Benin gần như không còn khả năng đưa bóng lên phía trên.

Sự khác biệt giữa hai hiệp thể hiện rất rõ qua thống kê. Trong hiệp 2, Argentina kiểm soát bóng 66%, thực hiện 11 pha dứt điểm với 8 lần trúng đích. Benin - ngược lại - không có nổi tình huống sút bóng nào.

Đến phút 68, hậu vệ Benin xử lý lỗi trong vòng cấm và Argentina được hưởng phạt đền. Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trong thời gian còn lại, các cầu thủ Argentina tiếp tục tạo điều kiện dồn bóng cho Messi để siêu sao này có thêm bàn thắng. Dù vậy, tỷ số trận đấu dừng lại ở 3 bàn.

Argentina

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

23

Emiliano Martinez

3

Nicolas Tagliafico

↓

4

Agustin Giay

7

Rodrigo De Paul

↓

8

Enzo Fernandez

↓

9

Julian Alvarez

↓

10

Lionel Messi

13

Cristian Romero

↓

19

Nicolas Otamendi

▮

↓

20

Alexis Mac Allister

↓

22

Lautaro Martinez

↓

DỰ BỊ VÀO SÂN

6

Lisandro Martinez

↑

11

Giovani Lo Celso

↑

15

Nico Gonzalez

↑

18

Nico Paz

↑

24

Valentin Barco

↑

25

Facundo Medina

↑

30

Franco Mastantuono

↑

31

Leonel Flores

↑

Benin

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Marcel Dandjinou

2

Liam Omore

3

Tamimou Ouorou

5

Yohan Roche

6

Yamirou Ouorou

8

Hassane Imourane

10

Aiyegun Tosin

13

Mohamed Tijani

▮

15

Sessi D’Almeida

17

Rodolfo Aloko

18

Junior Olaitan

↓

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

Amiro Amadou

↑

6

Sahid Ngobi

↑

7

Matteo Ahlinvi

↑

16

Saturnin Allagbe

↑

19

Junior Olugbade

↑

20

Jodel Dossou

↑

21

Ede Oloko

↑

22

Attidjikou Samadou

↑

Thông tin trước trận Argentina và Benin

Trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha đánh dấu lần cuối Lionel Messi góp mặt trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, trước khi khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ, siêu sao 39 tuổi vẫn còn một lần ra sân đặc biệt trong cuộc đối đầu Benin.

Trận giao hữu giữa Argentina và Benin là dịp tri ân Lionel Messi trong chặng cuối sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. (Ảnh: AP)

Màn so tài với đại diện châu Phi mang nhiều ý nghĩa hơn một trận giao hữu thông thường. Đây được xem là đêm chia tay dành cho Messi, cơ hội để người hâm mộ Argentina tri ân một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nước này trước khi anh chính thức rời đội tuyển.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Benin vẫn có những yếu tố khiến Argentina phải thận trọng. Đại diện châu Phi vừa đánh bại Mauritania 2-1 ở vòng loại AFCON và thường lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn, ưu tiên giữ cự ly đội hình trước khi tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công.

Tuy nhiên, khả năng chịu sức ép của Benin vẫn là dấu hỏi. Trận thua đậm 1-5 trước Togo hồi tháng 6 cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng này dễ bộc lộ khoảng trống khi đối phương đẩy cao tốc độ, liên tục luân chuyển bóng và kéo giãn đội hình.