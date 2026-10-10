Ed Sheeran tìm được nghệ sĩ thay Macklemore

Ngày 8/10, Isaac Slade và Brooks Rosser lần lượt xác nhận trên mạng xã hội rằng họ sẽ tham gia mở màn cho một số đêm diễn trong khuôn khổ Loop Tour của Ed Sheeran. Thông tin thu hút sự chú ý khi chuyến lưu diễn trước đó vướng tranh cãi liên quan đến việc rapper Macklemore bị loại khỏi chương trình.

Isaac Slade, 45 tuổi, cho biết anh sẽ biểu diễn trước Ed Sheeran tại bốn địa điểm trong thời gian tới, gồm sân vận động Lucas Oil ở Indianapolis ngày 10/10, sân vận động Bank of America tại Charlotte ngày 17/10, sân vận động AT&T ở Arlington ngày 24/10 và sân vận động Raymond James tại Tampa ngày 7/11.

Trên Instagram, nam ca sĩ từng gắn bó với The Fray từ khi ban nhạc thành lập năm 2002 đến năm 2022 bày tỏ sự hào hứng khi trở lại sân khấu trong vai trò nghệ sĩ mở màn cho tour diễn của đồng nghiệp.

Slade đã lần đầu xuất hiện trong vai trò này tại buổi diễn của Ed Sheeran ở sân vận động Mercedes-Benz, Atlanta, ngày 3/10. Theo Billboard, trong phần giao lưu với khán giả, anh đề cập đến tình hình tại Gaza, cho rằng những gì đang diễn ra là sai trái, đồng thời kêu gọi mọi người tìm kiếm tiếng nói chung thay vì chỉ đứng về những phe đối lập.

Trong khi đó, Brooks Rosser, 23 tuổi, cũng xác nhận sẽ biểu diễn tại Indianapolis ngày 10/10. Nam ca sĩ từng lọt vào top 7 chương trình American Idol mùa thứ 24 gọi đây là buổi diễn đầu tiên của mình kể từ khi tham gia cuộc thi và bày tỏ lòng biết ơn khi có cơ hội đứng trên sân khấu lớn cùng Ed Sheeran.

Tuy nhiên, danh sách nghệ sĩ mở màn cho hai đêm diễn của Sheeran tại Hard Rock Live ở Hollywood, Florida, vào ngày 29 và 30/10 vẫn chưa được công bố.

Trước đó, ngày 14/9, Macklemore cho biết anh bị loại khỏi danh sách nghệ sĩ mở màn cho Loop Tour sau những phát ngôn chính trị liên quan đến Palestine.

Theo rapper, Ed Sheeran đã thông báo rằng Robert Kraft, chủ sở hữu sân vận động Gillette tại Foxborough, Massachusetts, không muốn anh biểu diễn tại địa điểm này. Macklemore còn cho biết Kraft đã trao đổi với một số chủ sân vận động khác và đưa ra tối hậu thư liên quan đến việc anh tiếp tục tham gia chuyến lưu diễn.

Sheeran sau đó xác nhận đã có cuộc trao đổi với Kraft nhằm tìm kiếm tiếng nói chung, song nhấn mạnh quyết định cuối cùng thuộc về đơn vị tổ chức và các địa điểm biểu diễn. Về phần mình, Kraft tuyên bố sân vận động Gillette không phải nơi dành cho những phát ngôn thù hận.

Sau sự việc, Macklemore cho biết anh quyên góp 1 triệu USD từ nguồn thu liên quan đến chuyến lưu diễn cho các tổ chức cứu trợ Palestine, đồng thời tổ chức chuỗi ba đêm diễn mang tên Free Palestine. Theo nam rapper, các buổi diễn này nhanh chóng bán hết vé. Kraft cũng cho biết Sheeran đề nghị quyên góp thêm 2 triệu USD cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo trong khu vực.

Tranh cãi còn tác động đến đội ngũ biểu diễn của Loop Tour khi các nghệ sĩ mở màn và ban nhạc hỗ trợ đồng loạt rút lui để thể hiện sự đoàn kết với Macklemore. Hai buổi diễn dự kiến của Sheeran tại sân vận động Gillette sau đó cũng bị hủy do một cơn bão lớn.

Việc Slade và Rosser tham gia những chặng tiếp theo đang giúp chuyến lưu diễn từng bước hoàn thiện lại danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Tuy nhiên, những tranh luận xoay quanh Macklemore cho thấy các phát ngôn chính trị của nghệ sĩ có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động biểu diễn và mối quan hệ với các đơn vị tổ chức.