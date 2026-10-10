Thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026: Dàn Hoa hậu, Á hậu xuất hiện lộng lẫy và quyến rũ

Trước giờ G, không khí đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 trở nên “nóng” hơn khi dàn “mỹ nhân” đổ bộ đến thảm đỏ. Loạt người đẹp như Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024... xuất hiện với loạt trang phục lộng lẫy, cùng nhau đọ sắc "bất phân thắng bại" trên thảm đỏ.

Bạn có thể xem livestream trực tiếp Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại đây.

Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm Hà Trúc Linh gây bất ngờ thần thái sang trọng, quyến rũ. Sau 2 năm giữ chiếc vương miện danh giá, Hà Trúc Linh ngày càng tỏa sáng từ phong thái đến sắc vóc. Cận kề thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, cô càng bận rộn với lịch trình dày đặc. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, Á hậu 1 Châu Anh xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. “Nàng Hậu” được đánh giá nhan sắc ngày càng thăng hạng và làm tốt vai trò của mình trong nhiệm kỳ. (Ảnh: BTC)

Còn Á hậu 2 Vân Nhi với vẻ đẹp ngọt ngào “chiếm spotlight” bên “dàn sao” trên thảm đỏ. Trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, cô là người đẹp tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật từ đóng phim, đóng MV đến trình diễn thời trang. (Ảnh: BTC)

Trên thảm đỏ, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh góp mặt với tư cách là thành viên Ban giám khảo. “Nhan sắc bị thời gian bỏ quên” của “nàng Hậu” được giới truyền thông hết lời khen ngợi. Ngoài Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, các thành viên Ban giám khảo và Ban cố vấn Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 còn có: Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn; Nghệ sĩ Ưu tú, Đại tá Đặng Thái Huyền - Đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân; PGS. TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội; Nhiếp ảnh gia - đạo diễn Lê Thiện Viễn; Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC Trần Ngọc.

Hoa hậu Việt Nam năm 2002 Phạm Thị Mai Phương (Ảnh: BTC)

Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - Đinh Hoàng Linh Đan. (Ảnh: BTC)

Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.