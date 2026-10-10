T.O.P lên tiếng sau khi bị fan quay lưng

Chiều 10/10, tờ News1 đưa tin công ty quản lý của T.O.P là Topspot Pictures lên tiếng sau khi nam rapper này bị fan quay lưng. Công ty cho biết đang xem xét nghiêm túc những ý kiến người hâm mộ chia sẻ gần đây.

"Chúng tôi xin lỗi những người hâm mộ đã chờ đợi, vì chúng tôi không thể giao tiếp, thông báo với họ một cách đầy đủ, nhanh chóng về các hoạt động gần đây. Việc này đã khiến mọi người thất vọng. Từ nay, chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến ​​của các bạn kỹ hơn và thể hiện điều đó thông qua việc điều chỉnh các hoạt động của nghệ sĩ lẫn công ty", Topspot Pictures thông báo.

Công ty quản lý của T.O.P cho biết sẽ xem xét lại phương thức liên lạc với người hâm mộ và cung cấp, cập nhật thông tin một cách đầy đủ thông qua các kênh chính thức. Họ hứa làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp hơn để người hâm mộ không thất vọng.

Công ty của T.O.P lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: News1.

Sáng cùng ngày, tờ Star News đưa tin trang web ChoiSeungHyun.com bị đóng cửa sau 20 năm hoạt động. Trang web này do người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ T.O.P suốt 20 năm điều hành.

Người điều hành trang web thể hiện sự không hài lòng với T.O.P và công ty quản lý TOPSPOT PICTURES. Họ cho rằng phía nam rapper không tôn trọng người hâm mộ, trốn tránh trách nhiệm. Một trong những lý do là T.O.P phải hủy bỏ triển lãm vì quá ít người tham gia, trong khi chi phí thực hiện quá cao. Tuy nhiên, lý do hủy bỏ triển lãm lại được thông báo thành “người hâm mộ tức giận vì chuyện hẹn hò”. Người hâm mộ cho rằng tình cảm của họ dành cho nam rapper đã bị lợi dụng.

Trước đó, T.O.P xác nhận hẹn hò Nana - cựu thành viên After School. Hai người quen biết thông qua MV Totally Crazy! (Studio54), phát hành hồi tháng 4 của cựu thành viên nhóm Big Bang. Theo nam rapper, ngay khi viết ca khúc, anh đã nghĩ tới một nhân vật nữ bí ẩn, lạnh lùng. Nana hoàn toàn phù hợp với hình tượng này. Do đó, nam rapper quyết định mời đàn em tham gia dự án.

Sau thời gian rút khỏi ngành giải trí vì bê bối sử dụng chất cấm, T.O.P đang tích cực hoạt động trở lại. Nam rapper sinh năm 1987 trở lại màn ảnh với vai Thanos trong Squid Game 2 của Netflix. Tuy nhiên, vai diễn của anh bị công chúng phản đối. Một phần vì ồn ào của anh trong quá khứ. Lý do khác là diễn xuất của T.O.P trong phim được đánh giá gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Tháng 4, T.O.P phát hành album ANOTHER DIMENSION, trong đó anh tự sản xuất 11 ca khúc. Nam nghệ sĩ gần đây cũng triển khai chuyến lưu diễn solo đầu tiên sau 20 năm hoạt động.