Khách đổ xô mua vàng giảm giá ở Thâm Quyến, Trung Quốc

Người dân chọn mua trang sức vàng tại cửa hàng ở Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng giảm hút khách trong kỳ nghỉ lễ

Đối với Xiao Lei, một người bán vàng tại khu Thủy Bối, thành phố Thâm Quyến, kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài một tuần đồng nghĩa với lượng khách tăng vọt và khối lượng công việc nhiều hơn, khi người mua đổ xô tìm mua trang sức với giá thấp hơn.

Thủy Bối là khu vực giao dịch vàng và trang sức rộng lớn tại thành phố vốn nổi tiếng với ngành công nghệ, đồng thời là một trong những trung tâm bán buôn kim loại quý lớn nhất Trung Quốc. Xiao cho biết lượng khách đến cửa hàng của cô đã tăng mạnh trong kỳ nghỉ.

“Đủ mọi đối tượng khách hàng tìm đến đây, trong đó có du khách từ Giang Tô và Chiết Giang tranh thủ kỳ nghỉ dài để mua vàng. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng là người trẻ ở tỉnh Quảng Đông”, cô nói.

Kỳ nghỉ lễ không phải yếu tố duy nhất thu hút người mua. Theo Xiao Lei, giá vàng tại Thủy Bối đã giảm từ mức hơn 1.000 nhân dân tệ (149,1 USD)/gram (tương đương khoảng trên 145 triệu đồng/ lượng) trong tuần trước xuống còn khoảng 945 nhân dân tệ (khoảng 137 triệu đồng/lượng) vào ngày 7/10.

“Nhiều người chờ giá giảm mới mua. Họ chọn trước những món đồ mình thích rồi xuống tiền ngay khi giá hạ. Họ tin vàng sẽ tiếp tục tăng giá theo thời gian, và nhiều người trẻ đang mua trang sức vàng như một hình thức đầu tư”, cô cho biết.

Sức hấp dẫn kép của vàng

Làn sóng mua vàng phản ánh sức hấp dẫn kép của kim loại quý này: vừa là phụ kiện làm đẹp, vừa là tài sản tích trữ. Thị trường bất động sản Trung Quốc suy yếu, chứng khoán biến động và lãi suất tiền gửi giảm đã thúc đẩy một số hộ gia đình tìm kiếm kênh tích lũy khác. Bất ổn địa chính trị cũng khiến vàng được quan tâm nhiều hơn.

Tuy nhiên, giá vàng đã giảm trong những tuần gần đây do đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao và kỳ vọng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất. Giá vàng giao ngay ở mức gần 4.130 USD/ounce hôm 7/10, sau khi đạt đỉnh hơn 5.300 USD/ounce hồi tháng 1.

Nhu cầu mua vàng cưới cũng góp phần thúc đẩy sức mua. Yan, một người bán hàng tại Thủy Bối, cho biết mùa cưới cuối năm ở Quảng Đông đang đến gần.

Theo truyền thống tại nhiều địa phương Trung Quốc, cô dâu thường được tặng bộ “ngũ kim” gồm khuyên tai, dây chuyền, nhẫn, vòng tay và lắc chân, dù thành phần cụ thể có thể khác nhau tùy vùng. Những món quà này thường do gia đình chú rể chuẩn bị.

Chỉ vào một mẫu dây chuyền được nhiều khách mua làm quà cưới, có giá khoảng 23.000 nhân dân tệ trong ngày hôm đó, Yan cho biết mẫu này đã bán hết hai lần trong tuần. “Tối qua chúng tôi nhập thêm năm chiếc, nhưng sáng nay đã bán hết”, cô nói.

Tuy nhiên, Yan cho biết ngày càng nhiều người trẻ tìm đến Thủy Bối vì không muốn trả khoản chênh lệch giá cao cho các thương hiệu trang sức lâu đời.

Theo cô, trang sức vàng tại Thủy Bối có giá khoảng 945 nhân dân tệ/gram, trong khi một số chuỗi cửa hàng nổi tiếng trong nước bán với giá khoảng 1.300 nhân dân tệ/gram. Giá tại Thủy Bối được điều chỉnh theo thị trường vàng quốc tế, còn tiền công chế tác thường chỉ cộng thêm vài chục nhân dân tệ mỗi gram.

“So với thế hệ chúng tôi, những người sinh trong thập niên 1970, người trẻ ít quan tâm đến thương hiệu hơn mà chú trọng tay nghề chế tác và độ tinh khiết của vàng”, Yan nói.

“Người mua có thể phải trả thêm một khoản lớn chỉ vì thương hiệu, nhưng khi bán lại, giá trang sức vẫn phụ thuộc vào thị trường vàng quốc tế. Nhiều người trẻ không muốn trả khoản chênh lệch đó”.

Trang sức vàng giá rẻ cạnh tranh với thương hiệu xa xỉ

Sức hút của những mẫu trang sức có thiết kế quen thuộc nhưng giá thấp thể hiện rõ tại một quầy hàng khác. Người bán tên Alice Zhou giới thiệu những sản phẩm có kiểu dáng tương tự trang sức của các thương hiệu xa xỉ quốc tế như Buccellati và Van Cleef & Arpels, cũng như các thương hiệu Trung Quốc như Chow Sang Sang và Laopu Gold.

“Tay nghề chế tác của chúng tôi tốt không kém, thậm chí đôi khi còn tinh xảo hơn. Khách hàng có thể mua những thiết kế mình thích mà không phải trả thêm tiền cho tên thương hiệu”, Zhou nói.

Tuy nhiên, sự tương đồng về thiết kế cũng tiềm ẩn rủi ro. Yan cho biết người bán luôn thận trọng, tránh sao chép quá sát các sản phẩm mang thương hiệu đã đăng ký.

“Chúng tôi không làm lại chính xác thiết kế của các thương hiệu. Cùng lắm, chúng tôi chỉ tạo ra sản phẩm tương tự. Nếu bị kiện, thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều so với lợi nhuận. Nhiều thiết kế ở đây đang ở ranh giới đó”, cô nói.

Theo Yan, số người bán các sản phẩm lấy cảm hứng từ Louis Vuitton đã giảm sau khi hãng thời trang xa xỉ này kiện chuỗi trà sữa Trung Quốc Molly Tea vì vi phạm nhãn hiệu.

Zhou cho biết khách hàng của cô không chỉ là người Trung Quốc. Trong tuần qua, cô đã phục vụ hơn chục khách đến từ Mỹ, Anh và Nga.

“Khi những thương hiệu như Laopu trở nên nổi tiếng ở nước ngoài, ngày càng nhiều người nước ngoài quan tâm đến tay nghề chế tác vàng của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ thường thích những sản phẩm có đính kim cương hơn”, cô nói.

Với Zhang, một du khách đến từ khu tự trị Nội Mông, đợt giảm giá mới nhất là lý do đủ sức thuyết phục để anh quay lại Thủy Bối trước khi lên máy bay về nhà. Anh dự định mua thêm một món trang sức vàng tặng mẹ.

“Hai ngày trước, tôi mua ở đây một chiếc vòng tay với giá hơn 4.000 nhân dân tệ. Bây giờ, chiếc nhẫn tôi để ý đã rẻ hơn 460 nhân dân tệ, nên tôi quay lại mua trước khi ra sân bay”, Zhang cho biết.