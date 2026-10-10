Sân khấu đồng diễn của dàn Hoa - Á hậu và 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 10/10, đêm Chung khảo Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại quảng trường biển Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp. Cùng với sự hiện diện của 53 thí sinh là nhân vật chính, sự kiện còn khiến khán giả thích thú khi quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ mến mộ như Anh Tài Will, Anh Tài Hoàng Rob, ca sĩ Lưu Hiền Trinh.

Đáng chú ý, đêm Chung khảo được mở đầu với tiết mục biểu diễn do Anh Tài Will - cựu thành viên nhóm 365 - thể hiện, nhanh chóng khuấy động bầu không khí. Trên sân khấu, nam ca sĩ trình diễn ca khúc Xinh Hơn Cả Hoa rất phù hợp với tinh thần cuộc thi.

Anh Tài Will hát mở màn đêm Chung khảo Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trên nền nhạc và giọng hát ấm áp của giọng ca Nơi Ta Chờ Em, tiết mục chào sân còn gây ấn tượng với màn đồng diễn có sự tham gia của vũ đoàn Sắc Màu, 53 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi. Màn trình diễn với tiết tấu sôi động, lan tỏa thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam khiến hơn 3.000 khán giả "đứng ngồi không yên", hào hứng hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, ca sĩ Will đồng diễn trên nền nhạc Xinh Hơn Cả Hoa, sân khấu bùng nổ với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo.

Không chỉ "đã tai", phần nhìn của tiết mục cũng được đầu tư chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Dàn thí sinh và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng diện những chiếc váy màu hồng đồng điệu, vừa mang đến hình ảnh năng động vừa khoe nét dịu dàng. Bên cạnh đó, các cô gái còn tự tin khoe vẻ đẹp rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và những bước catwalk, vũ đạo uyển chuyển.