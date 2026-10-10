Huỳnh Lập là thủ lĩnh gia tộc anh tài, Jun Phạm, Duy Khánh trắng tay

Tập 15, đồng thời là chung kết 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, lên sóng tối 10/10. 24 anh tài bước vào hành trình cuối cùng để tìm ra những cái tên góp mặt trong danh sách Gia tộc anh tài toàn năng.

Trước đó, chung kết 1 khép lại với chiến thắng thuộc về Liên minh Khải Hoàn (do OSAD - Huỳnh Lập thủ lĩnh) với 4 vị trí đầu tiên trong Gia tộc, trong khi Liên minh Kỳ Tích (Thanh Duy - Mew Amazing) sở hữu 2 vị trí.

Những suất tiếp theo của Gia tộc anh tài toàn năng được xác định trong đêm chung kết 2. Sau các màn trình diễn, kết quả chung cuộc được công bố vào 21h30 trên VTV3. Trong đó, ngôi vị thủ lĩnh thuộc về Huỳnh Lập. Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh giành danh hiệu Chiến tướng của năm.

'Đại chiến' của 24 anh tài

Chung kết hai mở màn bằng trận đấu quyết liệt giữa hai Liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn. Trên sân khấu cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, các thành viên của Liên minh Kỳ Tích mang tới màn trình diễn sôi động với Ngầu đét. Tiết mục do Hoàng Tôn đảm nhận phần X-part với sự hỗ trợ, hoàn thiện của các thành viên trong đội. Ý tưởng concept được dàn dựng với sân khấu tươi vui, nhiều màu sắc như một bữa tiệc ăn mừng của cả liên minh. Nơi đó, các thành viên cùng nhau tận hưởng thành quả sau một hành trình đã đi qua. Họ diện những trang phục lộng lẫy, cùng nhau nhảy, hát và tương tác trực tiếp với khán giả.

Ngầu đét mở màn chung kết hai của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đối đầu với Ngầu đét là Thăng hoa đến từ Liên minh Khải Hoàn. Dù không giữ vai trò thủ lĩnh, It’s Charles là thành viên góp công lớn cho tiết mục này, ở cả vai trò sản xuất nhạc và sáng tác. Anh cũng là người chịu trách nhiệm chính, kết nối ý tưởng của các thành viên để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Trong khi đó, Huỳnh Lập cùng Jun Phạm và Hoàng Rob là bộ ba giữ vai trò dàn dựng concept. Tiết mục khai thác hình tượng con người được tôi luyện bằng sắt thép và công nghệ để trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trước những thử thách. Theo thủ lĩnh Huỳnh Lập, ý tưởng này cũng có sự tương đồng với hành trình của các anh tài tại chương trình, khi mỗi người đều trải qua những thử thách để khám phá giới hạn và hoàn thiện bản thân.

Thăng hoa cho thấy sự dụng công, đầu tư mạnh tay của Liên minh Khải Hoàn. Các nghệ sĩ cũng được chia line khá đồng đều. Đông Hùng có dịp thể hiện dòng nhạc rock mà anh chưa thử sức ở những vòng thi trước. Trong khi Jun Phạm, Hoàng Dũng cũng gây chú ý với phần rap, Hà An Huy chơi nhạc cụ.

Sân khấu bùng nổ với tiết mục Thăng hoa.

Tiết mục đến từ Khải Hoàn ấn tượng hơn nhưng kết quả nhận về không như kỳ vọng. Liên minh Kỳ Tích giành chiến thắng với 2.270 điểm bình chọn từ khán giả, còn Liên minh Khải Hoàn chỉ đạt 2.070 điểm. Với kết quả này, Liên minh Kỳ Tích đã giành được 4 suất ra mắt tiếp theo trong Gia tộc anh tài toàn năng.

Kết thúc vòng đấu Đại chiến là màn hội tụ của dàn anh tài K26. Họ cùng nhau hát Mùa hè năm ấy và ca khúc chủ đề Hỏa tâm. MC Đại Nghĩa xúc động khi gặp lại các đồng nghiệp trên sân khấu. Anh chia sẻ: "Đêm nay sẽ rất đáng nhớ. Bởi chúng tôi đã cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu này. Dù ở bất kỳ vai trò nào hoặc hành trình của mỗi người ra sao, chúng tôi vẫn tự hào vì đã có mặt cùng nhau đêm nay".

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: "Tôi tin chắc rằng, tất cả chúng ta, ai cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ mà mình không hề hối tiếc. Bởi vì những cuộc gặp gỡ đó sẽ để lại trong lòng chúng ta nhiều kỷ niệm đẹp. Và cuộc gặp gỡ tại mùa hè này là một trong những điều tuyệt đẹp đó. Xin cảm ơn mọi người vì đã cùng tạo nên một mùa hè rực rỡ".

Huỳnh Lập trở thành thủ lĩnh gia tộc anh tài

Sau các màn trình diễn, đêm chung kết Anh trai bước vào thời khắc được mong đợi nhất: công bố những gương mặt chính thức bước vào Gia tộc anh tài toàn năng.

Thái Lê Minh Hiếu trở thành anh tài đầu tiên bước vào Gia tộc anh tài toàn năng sau khi được xướng tên ở hạng mục Anh tài được yêu thích nhất.

Trên sân khấu, nghệ sĩ gửi lời tri ân đến ê-kíp, những người đã tin tưởng và trao cho anh cơ hội tham gia chương trình. Anh cũng đặc biệt cảm ơn cộng đồng người hâm mộ và những người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu, giúp anh có cơ hội học hỏi và thử sức với những điều trước đây chỉ dám mơ ước.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Thơm Da LAB, Hà An Huy, OSAD và Hồ Đông Quan của Liên minh Khải Hoàn.

Liên minh Kỳ Tích cũng giành được 6 vị trí ra mắt, gồm Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O và Cheng.

Bên cạnh các vị trí được xác định theo kết quả của các vòng đấu, 6 anh tài có điểm hỏa lực cao nhất trong số dàn nghệ sĩ còn lại cũng chính thức bước vào Gia tộc, gồm Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Khoảnh khắc đáng chú ý của đêm chung kết là khi Huỳnh Lập được xướng tên ở hạng mục Thủ lĩnh Xuất sắc nhất (X-Leader). Nam nghệ sĩ cho biết anh hoàn toàn bất ngờ với kết quả này.

Huỳnh Lập giành giải Thủ lĩnh, trong khi Đinh Mạnh Ninh là Chiến tướng của năm.

"Nếu như không có sự tin tưởng của anh em thì sẽ không có chuỗi thủ lĩnh. Và không có chuỗi thủ lĩnh, Lập sẽ không có được chiếc cúp ngày hôm nay", anh chia sẻ trên sân khấu. Nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới mẹ, những người đứng sau sân khấu, thành viên trong ê-kíp đã góp phần tạo nên các tiết mục và giúp nghệ sĩ tỏa sáng.

Hà An Huy được vinh danh là Chiến tướng của năm.

Ở hạng mục Chiến tướng của năm, Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh cũng xuất sắc được vinh danh. Với Đinh Mạnh Ninh, việc tham gia chương trình là một cơ duyên đặc biệt. Nam ca sĩ chia sẻ: "Từ ngày bước chân ở công hội ngộ, vào gặp anh em, chưa ngày nào, tôi không thôi biết ơn cái duyên đấy. Đi đến công diễn chung kết đã là một thành công ngoài dự kiến của em. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc em sẽ được nhận cúp Chiến tướng của năm".

Trong khi đó, Hà An Huy cho biết thành quả tại chương trình không chỉ là sự ghi nhận trong nghệ thuật mà còn là dấu mốc cho hành trình trưởng thành của bản thân.

Tại chung kết, Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê cùng được trao giải Anh tài đóng góp đặc biệt (X-Devotion), ghi nhận dấu ấn của năm nghệ sĩ trong hành trình kết nối và đồng hành cùng các thành viên K26.

Bên cạnh đó, các Anh tài được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng như Phùng Minh Cương: Anh Tài Thắp Lửa (X-Igniter); Đại Nghĩa: Anh Tài Truyền Lửa (X-Mentor); Lê Xuân Tiền: Anh Tài Nhiệt Huyết (X-Spirit); Nguyễn Văn Chung: Anh Tài Biến Hóa (X-Beyond); Thuận Nguyễn: Anh Tài Bứt Phá Giới Hạn (X-Infinite); It’s Charles: Anh Tài Kiến Tạo Giai Điệu (X-Innovator); Will: Anh Tài Kiên Cường (X-Resilience);14 Casper: Anh Tài Đột Phá (X-Traordinary); Vương Anh Tú: Anh Tài Ấn Tượng (X-Impact)...

An Anh