53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dịu dàng trong tà áo dài của NTK Ngọc Hân

Bộ sưu tập Dọc Miền Di Sản là hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua tà áo dài, nơi mỗi thiết kế là một điểm đến, một câu chuyện về văn hóa, thiên nhiên và con người trên dải đất hình chữ S. Bộ sưu tập do Hoa hậu Việt Nam 2010 - nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân thực hiện dành riêng cho 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn trong đêm Chung khảo.

Hành trình bắt đầu từ Hà Nội - nơi nét thanh lịch đã thấm vào khí chất người Tràng An. Những tà áo dài lụa mềm mại, điểm đường thêu tay tỉ mỉ, hòa cùng khăn voan nhẹ nhàng, tôn lên nét duyên dáng, nền nã của người phụ nữ Hà thành. Trong những thiết kế ấy, nét tinh tế qua từng cử chỉ, từng bước đi của các cô gái tiếp nối vẻ thanh lịch truyền thống bằng phong thái tự tin của tuổi trẻ.

Rời Hà Nội, hành trình ngược lên Tây Bắc, nơi những tầng mây ôm lấy triền núi bảng lảng trong sương. Qua nét vẽ thủ công và đính kết tỉ mỉ, cảnh sắc vùng cao hiện lên trên những tà áo dài, mềm mại theo từng chuyển động. Vẻ khoáng đạt của núi rừng hòa cùng phong thái tự tin, làm nổi bật nét riêng của mỗi cô gái.

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Từ miền cao, hành trình xuôi về miền Trung với hai sắc thái khác nhau của vẻ đẹp kinh kỳ. Những thiết kế mang dấu ấn mỹ thuật cung đình, với hoa văn và đường nét tinh tế, gợi nét trang nhã của vùng đất giàu di sản. Vẻ đẹp ấy hòa cùng phong thái các thí sinh, tôn lên nét đằm thắm, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Từng họa tiết thêu tay tỉ mỉ gợi lại một thời vàng son qua ngôn ngữ thời trang đương đại, sang trọng và nữ tính.

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Tiếp nối là những thiết kế lấy cảm hứng từ Nhã nhạc Cung đình. Kỹ thuật in kết hợp thêu tay cùng bảng màu rực rỡ gợi không gian cổ kính mà sống động, đậm sắc màu lễ hội cung đình. Theo bước chân các cô gái, vẻ đẹp di sản được thể hiện bằng sức trẻ và niềm trân trọng dành cho văn hóa dân tộc.

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Rời miền Trung, hành trình tiếp tục về phương Nam, nơi những dòng sông bồi đắp phù sa và nuôi dưỡng nếp sống hiền hòa, phóng khoáng. Hình ảnh chiếc khăn rằn thân thuộc gợi nhớ con người chân chất, nghĩa tình. Trong cảm hứng ấy, tà áo dài tôn lên nét duyên mộc mạc, đằm thắm cùng nụ cười cởi mở của các cô gái.

Điểm dừng cuối cùng của hành trình chính là Hải Phòng - thành phố Cảng, thành phố của biển, nắng, gió và sắc đỏ hoa phượng.

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Sắc phượng trên tà áo gợi niềm thương nhớ về một Hải Phòng nồng hậu, rộng mở đã đón các thí sinh trong hành trình vừa qua. Trong dáng vẻ duyên dáng của các cô gái, sắc hoa ấy một lần nữa mang thêm sức trẻ, sự nồng nhiệt, như lời chào từ thành phố Cảng gửi tới bạn bè gần xa.

Những tà áo dài Hoa Phượng Đỏ đang thướt tha trên sân khấu khép lại hành trình Dọc Miền Di Sản bằng sắc màu rực rỡ, trẻ trung và đầy sức sống. Một điểm hẹn đặc biệt, khi Hải Phòng cũng chính là nơi đăng cai Chung khảo và Chung kết Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Các cô gái sẽ mang theo vẻ đẹp quê mình cùng những hiểu biết, tình cảm được bồi đắp qua mỗi miền đất để tự tin tỏa sáng trên hành trình phía trước.

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Trong từng bước đi, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nét duyên riêng cho mỗi tà áo. Dịu dàng mà tự tin, nền nã mà tươi mới. Qua bước chân duyên dáng của các thí sinh, vẻ đẹp thân thuộc ấy được tiếp nối, như một cuộc gặp gỡ giữa ký ức văn hóa và sức trẻ hôm nay.