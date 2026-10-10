Hàng nghìn khán giả ấn tượng với màn trình diễn bay bổng của nghệ sĩ violin Hoàng Rob

Góp mặt tại Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoàng Rob là nghệ sĩ có duyên với cuộc thi nhan sắc danh tiếng này. Trước đó, anh từng tham gia trình diễn tại Hoa hậu Việt Nam 2024. Do đó, khán giả tiếp tục được thấy Hoàng Rob thể hiện tài năng violin đỉnh cao của mình.

Tiết mục Hoa đào của Hoàng Rob làm cho không khí đêm thi càng trở nên sang trọng, đậm nét văn hóa. Anh không chỉ thăng hoa trên sân khấu, mà còn cùng dàn thí sinh mang đến màn trình diễn mãn tai, mãn nhãn.

Đây là ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, vốn từng "gây sốt" khi được trình diễn tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Bên cạnh phần trình diễn của Hoàng Rob, 53 thí sinh lần lượt xuất hiện trong phần thi Trang phục Áo dài, trong bộ sưu tập 'Dọc miền di sản' do Hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân thiết kế.

Bộ sưu tập Dọc miền di sản là hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua tà áo dài, nơi mỗi thiết kế là một điểm đến, một câu chuyện về văn hóa, thiên nhiên và con người trên dải đất hình chữ S. Bộ sưu tập do Hoa hậu Việt Nam 2010 - nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân thực hiện, gửi gắm tình yêu di sản cùng sự đồng hành của một hoa hậu trưởng thành từ chính cuộc thi, dành cho những cô gái đang tiếp nối hành trình 'tỏa sáng'.

Sự xuất hiện của Hoàng Rob không chỉ là sợi dây kết nối, mà còn đánh dấu sự công phu về mặt chuẩn bị. Anh và ê kíp khéo léo kết hợp âm thanh và ánh sáng, biến màn sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 trở thành điểm sáng rực rỡ.

Song hành cùng các tiết mục từ các nghệ sĩ, sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 còn có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Lê Minh Hiếu, đảm nhiệm vai trò Giám đốc Âm nhạc, bức tranh dàn dựng tổng thể của toàn bộ chương trình được 'biến tấu' dưới bàn tay của đạo diễn Trần Tú và các đạo diễn sân khấu Vũ Hồng Thắng, Linh Dark.

Giám đốc mỹ thuật JarvisD đồng bộ các mảng màu 'hoạ tranh' trên sân khấu nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thị giác. Sân khấu đêm thi được xây dựng trên nền tảng kết cấu khối sắt hiện đại, vững chãi nhưng được mềm hóa bởi shape tròn uyển chuyển, tạo sự hài hòa để tôn lên vóc dáng thanh tao của 53 thí sinh.

Hoàng Rob là nghệ sĩ hòa tấu đầu tiên tại Việt Nam giành giải thưởng Cống hiến uy tín ở hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”. Anh sở hữu hàng loạt album âm nhạc thành công rực rỡ, có thể kể đến như Hừng Đông, Trò chuyện, Mùa Hè vĩnh cửu…

Gần đây nhất, Hoàng Rob tiếp tục "gây bão" và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Bằng tư duy âm nhạc hiện đại, biến hóa đa dạng từ chơi nhạc cụ, ca hát đến vũ đạo và đưa dàn nhạc lên sân khấu, anh đã mang tới những tiết mục hết sức đầu tư.