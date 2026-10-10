Diệu Nhi sau 12 năm bên Anh Tú Atus

Ngày 10/10, Diệu Nhi chia sẻ video nắm tay Anh Tú Atus trong chuyến du lịch Nhật Bản để kỷ niệm 12 năm bên nhau và 4 năm tổ chức lễ cưới. Kèm theo video, nữ diễn viết: “Chuyện nhỏ tùy em làm loạn. Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh. Em cứ làm những gì em muốn. Anh tự có cách bảo vệ em”.

Thời gian qua, Anh Tú Atus và Diệu Nhi không chia sẻ nhiều về chuyện đời tư. Thỉnh thoảng trong các dịp kỷ niệm, họ đăng ảnh chúc mừng cùng đối phương. Vào 3/10, Diệu Nhi đăng ảnh chụp cùng ông xã để chúc sinh nhật nam diễn viên. Khi đó, cô nhắn nhủ nửa kia: "Tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc bên người ấy nha bạn ơi".

Hình ảnh mới của vợ chồng Anh Tú Atus và Diệu Nhi. Ảnh: FBNV.

Anh Tú Atus và Diệu Nhi hiện là một trong những cặp sao được khán giả yêu thích. Họ có nhiều năm bên nhau nhưng khá kín tiếng. Thời gian đầu, cả 2 không xác nhận chuyện tình cảm bất chấp những đồn đoán.

Hai người hoàn tất thủ tục kết hôn vào 10/10/2019 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Tới 10/10/2022, hai người tổ chức lễ cưới tại Phan Thiết. Đông đảo đồng nghiệp thân thiết như Trấn Thành, Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, Lê Dương Bảo Lâm… tới chung vui với cặp sao.

Cả 2 được cho là đã sinh 2 con lần lượt vào 2021 và 2024. Tuy nhiên, họ không lên tiếng xác nhận. Kể cả sau khi kết hôn, họ vẫn giữ quan điểm giữ kín chuyện đời tư. Họ không chia sẻ nhiều thông tin với truyền thông và công chúng. Thay vào đó, họ tập trung cho công việc.

Sau khi tổ chức lễ cưới, cả 2 hoạt động chăm chỉ, liên tục xuất hiện trong các dự án. Anh Tú Atus tham gia Siêu lừa gặp siêu lầy (2023), Gặp lại chị bầu (2024) và hiện tại là Án mạng xém hoàn hảo. Phim ra rạp vào 9/10. Ngoài ra, anh tham gia Anh trai “say hi” mùa đầu tiên và chương trình Running Man. Ở cả 2 game show, nam diễn viên đều được yêu thích ở tính cách hài hước, duyên dáng và dí dỏm.

Trong khi đó, Diệu Nhi tham gia bộ phim Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu cũng như chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Sao nhập ngũ.

Phong cách gần đây của Diệu Nhi. Ảnh: FBNV.

Ở thời điểm tham gia Tinh hà “say hi”, Anh Tú chia sẻ luôn nhận được sự hỗ trợ, góp ý từ bã xã. Nhờ đó, anh tự tin, tiến bộ hơn trong quá trình tham gia cuộc thi. Nam diễn viên tâm sự vợ chồng anh luôn chia sẻ với nhau rất nhiều điều.

“Tú vẫn luôn hỏi bé Nhi nhiều thứ. Bé Nhi đã tham gia một cuộc thi trước đó và cũng có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn giúp ích được nhiều cho tôi. Ngoài tự tìm tòi, tôi thường hỏi Nhi cũng như mọi người xung quanh xem có ý tưởng nào mới mẻ, phù hợp với tiết mục hay không”, Anh Tú Atus cho biết.