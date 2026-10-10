'Anh tài' Will trình diễn mở màn 'cực cháy' đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Ca sĩ Will vốn được biết đến khi sở hữu chất giọng tenor với những màn lên nốt cao ấn tượng. Khi trình diễn ca khúc trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, anh mở màn đầy sôi động và cuốn hút.

Cùng với phần thể hiện của Will, 53 thí sinh có màn đồng diễn trong bộ sưu tập 'Vũ Khúc Ruby' của nhà thiết kế Thiên Cẩm. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng có màn trình diễn đầy quyến rũ.

Will trình diễn bài hát Xinh hơn cả hoa, do nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sáng tác. Đây là một bản nhạc có giai điệu rộn ràng, trẻ trung, khắc họa hình ảnh người thiếu nữ tài sắc và thông minh.

Hòa cùng màn trình diễn của ca sĩ Will, 53 thí sinh đã xuất hiện trên sân khấu và đồng diễn đầy quyến rũ. Có thể thấy, Will đã thực sự “góp lửa” để giúp màn thể hiện của dàn thí sinh trở nên đặc sắc hơn.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Will ngày càng tỏa sáng và luôn xuất hiện trình diễn tại các sự kiện, chương trình lớn. Trong đó, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 là một trong những điểm nhấn trong lịch trình của nam ca sĩ này.

Màn trình diễn mở màn của Will trên sân khấu hoành tráng cùng chất lượng âm thanh, ánh sáng là một trong các tiết mục tạo điểm nhấn, để đêm thi càng về sau càng thu hút khán giả hơn.

Bước ra từ nhóm nhạc 365Daband của Ngô Thanh Vân vào năm 2010, Will sở hữu chất giọng ấm áp cùng tư duy âm nhạc hiện đại. Khi chung nhóm, anh và các thành viên có nhiều “bản hit” như Bống bống bang bang, Hai cô tiên, Nơi anh không thuộc về…

Sau khi nhóm nhạc tan rã, nam ca sĩ Will nhanh chóng khẳng định thực lực solo bằng chuỗi “bản hit” Nơi ta chờ em, Tận cùng nỗi nhớ. Không dừng lại ở âm nhạc, anh chứng minh cái duyên màn ảnh qua các vai diễn góc cạnh trong phim điện ảnh ăn khách Em chưa 18, Tấm Cám: Chuyện chưa kể hay phim truyền hình Cây táo nở hoa.

Đến năm 2026, Will tạo bước ngoặt lớn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Trở lại mô hình nhóm nhạc sở trường, anh không chỉ phát huy thế mạnh làm chủ sân khấu, vũ đạo mà còn ghi điểm bởi sự chín chắn, khả năng kết nối và tinh thần cống hiến hết mình. Hiện tại, Will cho thấy một diện mạo nghệ sĩ trưởng thành, đa sắc và chưa từng vơi cạn nhiệt huyết với nghề.