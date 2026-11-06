Đường mới từ dân vận khéo

Con đường xuyên qua cánh đồng Chao, thôn Đình, xã Sơn Động dẫn đến nhóm khoảng 30 hộ nằm dưới chân núi bao năm nay là đường đất, chỉ vừa đủ hai xe máy tránh nhau. Những ngày mưa, cả người lớn và học sinh đi lại vất vả do lầy lội, ngập nước.

Đường thôn Cẩm Đàn, xã Yên Định được mở rộng, đổ bê tông.

Đến cuối tháng 10 vừa qua, khi xã, thôn triển khai thực hiện Nghị quyết số 15, các gia đình phấn khởi, đồng lòng hiến đất, mở rộng đường. Chị Nông Thị Gắng, dân tộc Tày, vui vẻ nói: “Con đường đất trước kia nhỏ hẹp, phía trên núi thì dốc cao, qua cánh đồng thì lầy thụt, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Được cán bộ xã, thôn đến phổ biến chủ trương làm đường, gia đình tôi tự nguyện hiến hơn 60 m chiều dài, lấy sâu vào phần đất của gia đình khoảng 1 - 2 m để mở rộng và bê tông hóa. Nếu cần lấy thêm để hạ độ dốc hoặc tránh cua gấp, gia đình tôi sẵn sàng hiến nữa mà không đòi hỏi gì”.

Cùng đi với đồng chí Ngọc Thị Tuyền, Bí thư Chi bộ thôn Đình đến một số gia đình trong diện hiến đất, đồng chí cho biết, trước khi triển khai đến Nhân dân, Chi bộ họp để thống nhất biện pháp thực hiện, phân công đảng viên đến tuyên truyền, vận động người dân. Sau đó tổ chức họp dân, phổ biến rộng rãi nội dung nghị quyết, kêu gọi Nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình và đóng góp đối ứng. Do làm tốt công tác dân vận, công khai, minh bạch nên người dân đồng thuận cao.

Được biết, ngay sau khi Nghị quyết số 15 ban hành, Đảng ủy xã Sơn Động đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện, đồng thời chỉ đạo quán triệt nghị quyết, sổ tay hướng dẫn liên ngành đến hệ thống chính trị cơ sở, lồng ghép trong các cuộc họp, tiếp xúc, làm việc tại các thôn… để Nhân dân nắm rõ. Các thôn đăng ký làm gần 37 km đường, tổng kinh phí dự kiến hơn 60 tỷ đồng. Đồng chí Ngọc Đức Văn, Phó Chủ tịch UBND xã trao đổi, Đảng ủy, UBND xã cử cán bộ đến từng thôn tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động hoặc hỗ trợ máy móc để tạo mặt bằng, thi công nền đường, cống thoát nước và các hạng mục khác. Đến nay, có 153 hộ đăng ký hiến gần 16 nghìn m² đất và đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng. Việc vận động, tiếp nhận đóng góp bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, minh bạch, có thống kê và công khai tại cộng đồng dân cư.

Những tuyến đường được triển khai theo Nghị quyết số 15 góp phần cải thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của đồng bào các dân tộc. Từ việc tự nguyện nhường đất, tháo dỡ hàng rào, chặt cây đến cùng tham gia chuẩn bị mặt bằng, mỗi người dân đều góp một phần công sức để xây dựng công trình chung. Đường mới rộng đẹp kết nối tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư miền núi. Thành quả đó có được do các địa phương làm tốt việc lấy dân làm gốc, phát huy tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận, huy động sức mạnh to lớn trong Nhân dân.

Đường mới rộng đẹp kết nối tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư miền núi. Thành quả đó có được do các địa phương làm tốt việc lấy dân làm gốc, phát huy tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận, huy động sức mạnh to lớn trong Nhân dân.

Tây Yên Tử là một trong số những xã triển khai sớm Nghị quyết 15, từ cuối tháng 10, những mét đường bê tông đầu tiên đã được đổ tại thôn Thanh Sơn. Tuyến đường ở thôn được cải tạo dài khoảng 250 m, ngày khởi công như là ngày hội của các gia đình, niềm vui đường mới cho thấy hiệu quả từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng lòng của Nhân dân. Theo kế hoạch, các thôn trên địa bàn xã đăng ký thực hiện khoảng 3 km đường giao thông theo Nghị quyết số 15. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, các tuyến đường đã cơ bản sẵn sàng mặt bằng. Đến nay, hơn 100 hộ dân đã đăng ký hiến hơn 19,5 nghìn m², góp sức từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Cách làm của Tây Yên Tử là cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các thôn, tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào. Trong quá trình triển khai, cán bộ, đảng viên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình, giải thích về lợi ích lâu dài khi đường giao thông được mở rộng, nâng cấp. Công tác vận động được thực hiện kiên trì, linh hoạt, dựa trên tinh thần tôn trọng, phát huy quyền làm chủ và sự tự nguyện của Nhân dân.

Đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử chia sẻ: “Khi xây dựng, mở rộng, cứng hóa các tuyến đường theo Nghị quyết số 15, xã xác định công tác dân vận phải đi trước một bước, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Muốn người dân đồng thuận, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ lợi ích. Khi người dân hiểu, tin tưởng và cùng chung tay thì những khó khăn trong quá trình triển khai sẽ từng bước được tháo gỡ”.

Tại các xã khác như Yên Định, Đại Sơn, Dương Hưu… Nghị quyết số 15 đang được cụ thể hóa bằng phong trào làm đường sôi nổi. Trong đó, công tác dân vận giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng niềm tin trong Nhân dân, phát huy quyền làm chủ và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân.