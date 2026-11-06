Bảo Thắng: 120 hộ dân tự nguyện hiến hơn 38.000 m² đất làm đường giao thông

Người dân xã Bảo Thắng hiến đất cùng tài sản trên đất để làm đường.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã Bảo Thắng đã phát huy hiệu quả nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Theo đó, địa phương chú trọng công tác dân vận, đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Sự chung sức của người dân đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn.

Đến nay, toàn xã Bảo Thắng đã có 120 hộ dân tự nguyện hiến trên 38.000 m² đất để xây dựng các tuyến đường giao thông. Sự đồng thuận, chung sức của người dân đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương.