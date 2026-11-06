Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại buổi giám sát cho thấy, từ ngày 1/7/2025 đến 30/7/2026, công tác lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích trồng rừng tập trung đạt hơn 9.846ha, vượt kế hoạch; diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt gần 45.200ha.

Các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS&MN được triển khai hiệu quả, với hơn 8.119 hộ tham gia bảo vệ rừng, tổng kinh phí hỗ trợ trên 161 tỷ đồng cùng hàng trăm tấn gạo hỗ trợ, góp phần giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng.

Cùng với duy trì và phát triển diện tích rừng, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang từng bước chuyển hướng nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế của rừng thông qua phát triển rừng gỗ lớn, vùng nguyên liệu, điều tra trữ lượng các-bon và tăng cường liên kết chế biến.

Đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê còn lớn; hồ sơ lâm nghiệp và đất đai tại một số địa phương chưa đồng bộ, xảy ra tình trạng chồng lấn; lực lượng quản lý, bảo vệ rừng còn mỏng trong khi địa bàn rộng, chia cắt; chuỗi liên kết giá trị sản phẩm lâm nghiệp chưa thực sự bền vững.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo làm rõ một số nội dung.

Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong công tác tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển lâm nghiệp.

Đoàn đề nghị Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng; rà soát, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về ranh giới; tập trung nguồn lực phát triển sinh kế, nhân rộng các mô hình kinh tế dưới tán rừng, vùng nguyên liệu gỗ lớn, quế và hồi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống đồng bào DTTS&MN.