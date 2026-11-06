Người dân phường Nghĩa Lộ đồng thuận hiến đất, góp sức nâng cấp đường 2/9

Ngày 5/11, UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cải tạo, nâng cấp đường 2/9.

Quang cảnh hội nghị.

Tại các hội nghị, sau khi được thông tin về quy mô, mục tiêu, phương án triển khai và những lợi ích thiết thực của dự án, các hộ dân đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao.

Nhiều hộ tự nguyện hiến đất, chủ động tháo dỡ mái che, mái vẩy và các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng, sẵn sàng bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm khởi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 2/9 được Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 24/8/2026, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nghĩa Lộ làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án. Công trình có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách phường.

Đại diện người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài hơn 1.072 m, được nâng cấp thành đường đô thị cấp khu vực, vận tốc thiết kế 50 km/h; nền đường rộng 20,5 m, trong đó mặt đường rộng 10,5 m, vỉa hè rộng 5 m mỗi bên. Cùng với xây dựng nền, mặt đường và vỉa hè, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, an toàn giao thông; di chuyển, hoàn trả hệ thống điện, trạm biến áp và xây dựng hệ thống cấp nước sạch.

Dự kiến, công trình sẽ khởi công trong tháng 11/2026 sau khi hoàn thành công tác vận động, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện theo hợp đồng là 2 năm kể từ ngày khởi công.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường 2/9 sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; cải thiện khả năng thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng úng ngập, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Người dân biểu quyết nhất trí.

Sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất của các hộ dân không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để phường Nghĩa Lộ đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.