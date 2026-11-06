Binh đoàn 15 bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Dự hội nghị có Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15; đại diện Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt Nam, các chuyên gia pháp luật cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên phụ trách các lĩnh vực kế hoạch - kinh doanh, tài chính - kế toán, pháp chế và các chuyên ngành liên quan trong toàn Binh đoàn.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia của Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt Nam truyền đạt, trao đổi ba chuyên đề trọng tâm, gồm: Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành; pháp luật về thuế và quản trị doanh nghiệp; một số quy định mới của pháp luật về đấu thầu. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc.

Đại diện Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt Nam và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn 15 dự hội nghị.

Trong lĩnh vực đất đai, các chuyên gia tập trung làm rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức kinh tế đối với diện tích đất trồng cây lâu năm được Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm; các quy định về thu hồi đất, giải quyết tranh chấp, xử lý diện tích đất bị lấn chiếm và những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng đất. Đối với lĩnh vực thuế và quản trị doanh nghiệp, nội dung bồi dưỡng tập trung cập nhật các quy định về quản lý thuế, nghĩa vụ thuế và trách nhiệm của doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, ở chuyên đề pháp luật về đấu thầu, các chuyên gia phân tích những quy định liên quan đến lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp nhà nước không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; hướng dẫn xây dựng, ban hành và thực hiện quy định nội bộ về lựa chọn nhà thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đồng thời phát huy tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện.

Cán bộ các cơ quan, đơn vị Binh đoàn 15 trao đổi, nêu vướng mắc pháp lý với các chuyên gia tại hội nghị.

Cùng với việc cập nhật kiến thức pháp luật, hội nghị dành thời gian để đại diện các cơ quan, đơn vị trực tiếp trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Các chuyên gia đã phân tích, làm rõ cơ sở pháp lý, tư vấn hướng giải quyết đối với những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, chính sách thuế, đấu thầu và quản trị doanh nghiệp, giúp các đơn vị có thêm căn cứ để nghiên cứu, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Trong bối cảnh hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, nhiều quy định mới tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc chủ động cập nhật, nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật là yêu cầu quan trọng, thường xuyên đối với Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí khẳng định, là đơn vị Quân đội thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 luôn xác định chấp hành nghiêm pháp luật là yêu cầu xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, kinh doanh. Việc nâng cao năng lực quản trị, quản lý chặt chẽ đất đai, tài chính, tài sản, chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý không chỉ góp phần bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng để Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.