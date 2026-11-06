Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai trong tháng 11

Ngày 6/11, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/2026, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, đồng thời bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ hai tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% theo yêu cầu của Trung ương.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội có sự cải thiện qua từng quý. Đặc biệt, trong tháng 10, hoạt động sản xuất, kinh doanh và các ngành, lĩnh vực tiếp tục chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, người đứng đầu UBND thành phố cũng chỉ ra một số hạn chế, trong đó kết quả thu hút đầu tư nước ngoài còn khiêm tốn so với quy mô chung của cả nước. Hà Nội cũng chưa thu hút được những dự án lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như kỳ vọng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ hai tháng cuối năm, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các cấp, ngành nỗ lực cao hơn, tập trung khắc phục tồn tại, kiểm soát áp lực lạm phát và giá cả, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, tháng 11 có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá, dự báo kết quả tăng trưởng cả năm. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao độ, phấn đấu đạt kết quả thực hiện nhiệm vụ cao hơn tháng 10.

Kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu là tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện và kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu.

Thời gian qua, Hà Nội đã rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai, xác định phương án xử lý đối với từng trường hợp. Nhiều dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, từng bước đưa trở lại thực hiện.

Tuy nhiên, tháng 11/2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này.

Tháng 11/2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này (Ảnh: Hữu Thắng).

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai nhằm đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển. Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi để triển khai các dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.

Đẩy nhanh triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng thời là kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Với những chủ trương, cơ chế và nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền thông qua, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai, không để xảy ra tình trạng chần chừ, kéo dài, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kết luận buổi họp (Ảnh: Viết Thành).

Đáng chú ý, phạm vi triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị liên quan đến nhiều xã, phường. Do đó, các địa phương có tuyến đi qua phải chủ động phối hợp, tập trung thực hiện những nhiệm vụ liên quan, trước mắt là chuẩn bị mặt bằng, vị trí nhà ga và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, việc triển khai đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị không chỉ tạo bước chuyển về hạ tầng giao thông mà còn có tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của Thủ đô.

Nhấn mạnh thành phố đang bước vào giai đoạn cuối thực hiện nhiệm vụ năm 2026, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung cao độ, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.