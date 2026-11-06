Hưng Yên dự kiến có thêm 6 trường THPT từ năm học 2028-2029

UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, dự kiến tháng 5/2027 sẽ khởi công 2 dự án xây dựng Trường THPT Kim Động (tại xã Lương Bằng) và Trường THPT Tây Tiền Hải (tại xã Tiền Hải).

Đến nay, các vị trí xây dựng đã được khảo sát, tiến độ triển khai dự án đã được xác định. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng được giao chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, 4 trường THPT tại các địa bàn Trà Lý, Việt Tiến, Nguyễn Văn Linh và Lê Quý Đôn đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ thành lập.

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc thành lập và đầu tư xây dựng 6 trường THPT phải được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm mục tiêu đưa các trường vào hoạt động từ năm học 2028 - 2029.

Về công tác thành lập trường, ông Phạm Bảo Sơn giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối hoàn thiện hồ sơ thành lập 4 trường THPT theo các ý kiến góp ý tại cuộc họp.

Công tác tuyển sinh bảo đảm thực hiện từ tháng 8/2028, kịp khai giảng năm học 2028 - 2029. (Ảnh: TK).

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh trước ngày 10/12.

Đồng thời, Sở Tài chính làm đầu mối tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị đối với 6 dự án.

Trong đó, Sở Tài chính phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tiến độ chi tiết từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công đến nghiệm thu, bàn giao công trình trong quý II/2028.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tổ chức, vận hành các trường ngay từ thời điểm hiện nay bao gồm mô hình hoạt động, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Ngoài ta, công tác tuyển sinh, bảo đảm các điều kiện để các trường hoạt động từ tháng 8/2028, kịp khai giảng năm học 2028 - 2029.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, những công việc có thể triển khai song song phải được tiến hành ngay, không chờ hoàn thành khâu này mới bắt đầu khâu khác, quyết tâm bảo đảm tiến độ và chất lượng 6 dự án trường học.