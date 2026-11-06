Đủ điều kiện trình Quốc hội dự án cao tốc hơn 63.000 tỷ đồng qua Sơn La

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa báo cáo Chính phủ kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Dự án có chiều dài khoảng 179,5km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Dự án thuộc tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên (CT.03), có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ. Hai đoạn tuyến liền kề là Hòa Bình - Mộc Châu đang thi công, dự kiến hoàn thành năm 2029 và Sơn La - Điện Biên đã được quyết định chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Theo kết quả thẩm định, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 63.120 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, với nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 43.812 tỷ đồng; phần còn lại khoảng 19.308 tỷ đồng dự kiến bố trí sau năm 2030.

Hội đồng thẩm định nhận thấy việc bố trí vốn ngân sách Trung ương cho dự án có cơ sở. Trong đó, mức vốn dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn theo đề xuất của UBND tỉnh Sơn La. Đối với ngân sách địa phương, tỉnh Sơn La kiến nghị sử dụng toàn bộ vốn ngân sách Trung ương để thực hiện dự án do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn và nguồn vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh đã được phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án khác.

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tiếp tục rà soát, tính toán tổng mức đầu tư các dự án thành phần trên cơ sở khảo sát, thiết kế chi tiết, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định.

Hội đồng thẩm định Nhà nước đánh giá việc đầu tư tuyến cao tốc là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải khu vực Tây Bắc, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông của tỉnh Sơn La và Điện Biên, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch.

Tuyến đường cũng góp phần tăng cường kết nối liên vùng, giao thương quốc tế qua cửa khẩu Tây Trang, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và khả năng ứng phó các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh hiệu quả vận tải, tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics; mở rộng không gian phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và khai thác tiềm năng du lịch của Sơn La.

Dự án được chia làm 8 dự án thành phần

Theo kế hoạch dự kiến, Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được phê duyệt trong quý II/2027. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng dự kiến triển khai trong quý IV/2027. Dự án cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác trong năm 2031.

Dự án dự kiến được phân chia thành 8 dự án thành phần, gồm 4 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 4 dự án thành phần xây dựng đường cao tốc. Quy mô mỗi dự án thành phần xây dựng khoảng 13.168 - 14.422 tỷ đồng, nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định nhận định tiến độ trên rất thách thức do khối lượng xây dựng lớn, điều kiện thi công khó khăn, nhu cầu cung ứng vật liệu và nhân lực lớn. Vì vậy, trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cần khảo sát chi tiết, chuẩn xác giải pháp thiết kế, xây dựng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết để bảo đảm tính khả thi.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Hội đồng thẩm định Nhà nước kết luận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sau khi tiếp thu, giải trình đã có đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng, đủ điều kiện để Chính phủ thông qua, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Hội đồng thẩm định Nhà nước kiến nghị Chính phủ xem xét, thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đề nghị của UBND tỉnh Sơn La. Đồng thời, kiến nghị giao Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực giao thông, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.