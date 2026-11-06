Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 15 tại 8 xã, phường

Chiều ngày 6/11, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND (ngày 16/7/2026) của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030 tại 8 xã, phường: Lục Nam, Lục Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Bắc Lũng, Bảo Đài, Trường Sơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Nghị quyết số 15 là chính sách có ý nghĩa quan trọng trong huy động nguồn lực đầu tư, cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông cơ sở. Qua đó từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng còn nhiều khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền các xã, phường chủ động thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn. Đồng thời rà soát hiện trạng hệ thống đường giao thông, xác định nhu cầu đầu tư, lập danh mục công trình và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí đối ứng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, giai đoạn 2026-2030, 8 xã, phường đăng ký nhu cầu hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng hơn 503 km đường giao thông với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 486 tỷ đồng. Sau khi rà soát, tổng chiều dài các tuyến đường của các xã, phường năm 2026 dự kiến thực hiện hơn 82 km với kinh phí hỗ trợ hơn 77,3 tỷ đồng.

Đến nay, các địa phương đang tập trung vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng, thống nhất phương án đóng góp kinh phí đối ứng; tổ chức khảo sát, lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thủ tục để triển khai công trình. Đây là những bước quan trọng nhằm bảo đảm các tuyến đường được đầu tư đúng nhu cầu, phù hợp quy hoạch, điều kiện địa hình và khả năng huy động nguồn lực tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn và các đại biểu kiểm tra việc làm đường giao thông theo Nghị quyết số 15 tại xã Đông Phú.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Các địa phương kiến nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể việc cập nhật giá vật liệu xây dựng, lập và điều chỉnh dự toán khi giá thực tế biến động; cơ chế lựa chọn nhà thầu, tổ nhóm thợ và tổ chức thi công theo cơ chế đặc thù; hồ sơ, hóa đơn, chứng từ thanh toán kinh phí hỗ trợ vật liệu xây dựng.

Đồng thời hướng dẫn các thủ tục về đất đai khi người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường; xử lý nguồn vốn được giao nhưng chưa có khả năng giải ngân hết trong năm; chi phí xử lý nền đường yếu, xây dựng rãnh thoát nước, khảo sát, thiết kế và di chuyển công trình công cộng bị ảnh hưởng…

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác nghe báo cáo tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, nguồn vốn các chương trình năm 2026 phân bổ cho 8 xã, phường là hơn 55,46 tỷ đồng. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn vốn theo các nội dung thành phần và đang tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trương Văn Bảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trao đổi về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu.

Trong 10 tháng năm 2026, 3 xã Lục Sơn, Nghĩa Phương, Bảo Đài đã giải ngân hơn 189 tỷ đồng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, đạt hơn 99% kế hoạch. Tổng vốn năm 2026 phân bổ cho 8 xã, phường là hơn 55,4 tỷ đồng, giải ngân đạt 56% kế hoạch. Thời gian tới, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026.

Qua kiểm tra thực tế tiến độ làm đường giao thông tại thôn Phong Quang, xã Đông Phú và nghe báo cáo của các địa phương, đồng chí Phan Thế Tuấn ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát nhu cầu và tổ chức triển khai Nghị quyết số 15.

Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết 15 được ban hành là chính sách quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với phát triển hạ tầng giao thông cơ sở, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân. Do đó, các địa phương cần xác định việc thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo xã Bảo Đài báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 15 trên địa bàn.

Thời gian tới, yêu cầu các xã, phường rà soát kỹ danh mục công trình đã đăng ký, lựa chọn những tuyến đường thực sự cần thiết, phù hợp với quy hoạch, có tính kết nối và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng và đóng góp nguồn lực thực hiện. Quá trình triển khai phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất.

Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, giá vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, thanh quyết toán và tổ chức thi công, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn địa phương giải quyết kịp thời theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo, không để ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các công trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đã đăng ký trong năm 2026. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo sát với thực tế. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn lực đóng góp của Nhân dân phải đúng mục đích, tiết kiệm, công khai và hiệu quả.

Đồng thời lưu ý, các xã, phường cần quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn; chú trọng xây dựng các tuyến đường mới, nâng cấp, mở rộng những tuyến đường hiện có, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng thiết kế mẫu đường giao thông phù hợp với điều kiện thực tế để áp dụng thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ về quy mô, kết cấu, mỹ quan và chất lượng công trình.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các sở, ngành và địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.